«Пока дети есть, мы живем». В сибирском селе из школы выпускается единственная ученица — репортаж с последнего звонка

— В 9-м классе их было пятеро. Остальные ушли, уже трудоустроились, а вот она одна осталась. И ей надо отдать должное: два года проучиться одной в классе — это же очень тяжело, — считает директор.



Она перечисляет с гордостью: выпускница 2019 года окончила школу с золотой медалью и поступила в НГУЭиУ, мальчик, окончивший школу в 2021 году, — в НГАВТ, его одноклассница — в университет прокуратуры (УрГЮУ) в Екатеринбурге. Еще много кто выбирает НГПУ. Тогда школа получает направление и обучает таких детей по контракту. Его условие — отработать в Зудово три года после выпуска:

