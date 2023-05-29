«Пока дети есть, мы живем». В сибирском селе из школы выпускается единственная ученица — репортаж с последнего звонка

Село Зудово на краю Новосибирской области выпускает в этом году всего одну ученицу. Картина для этих мест не то чтобы редкая: в прошлом году тоже была одна выпускница, а в 2025 году выпускать из
Как устроена учеба в Зудово
Двухэтажное белое здание в центре Зудово — это и детский сад, и школа одновременно. 12 лет назад у школы было свое здание, но оно сгорело. Школьники переехали в двухэтажку, никого не потеснив: детей в селе на 300 человек всё равно с каждым годом становилось всё меньше и меньше.
— Нам места хватает. Вот, посмотрите, — говорит директор школы Людмила Иосифовна Кружихина, пока ведет нас по притихшему школьному коридору. Весь ажиотаж сейчас в столовой, откуда раздаются радостные выкрики. Начало праздника немного задерживается, и детей решили чем-то увлечь, пока заканчиваются последние приготовления.
Людмила Иосифовна сама училась в старших классах в Зудово. Тогда, по ее воспоминаниям, учеников было тоже не очень много, а потом село начало расти — пришлось даже открывать классы «А» и «Б».
Сейчас в Зудово учатся 42 человека, 22 из них — это ученики младших классов.
— Для нас это уже хорошо! — уверяет Людмила Иосифовна. — У нас есть первоклассники каждый год, и это нас радует. На следующий год у нас их пять будет. Я смотрела план, в среднем, мы еще поработаем, пофункционируем. У нас же подвоз из соседнего села, из Козловки. Ну потому что школы там нет. Стабильно к нам 9 детей оттуда приезжает, это такое хорошее подспорье для нас. И вот через 5 лет подвоза уже не будет, потому что рождаемости в Козловке нет. Одна улица, молодежи нет, одни пенсионеры остались. Ну а пока дети есть, мы живем.
Как объясняет директор, самой младшей ученице из Козловки 8 лет. Через какое-то время школьный автобус будет возить ее в Зудово одну — остальные козловские дети к тому моменту уже выпустятся.
Выпускник в этом году в зудовской школе тоже один — это Юля. Впереди у нее экзамены, самый первый ЕГЭ пройдет уже в понедельник, 29 мая. Для этого Юлю специально привезут в Болотное, потому что возможности сдать его в местной компактной школе попросту нет.
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Она перечисляет с гордостью: выпускница 2019 года окончила школу с золотой медалью и поступила в НГУЭиУ, мальчик, окончивший школу в 2021 году, — в НГАВТ, его одноклассница — в университет прокуратуры (УрГЮУ) в Екатеринбурге. Еще много кто выбирает НГПУ. Тогда школа получает направление и обучает таких детей по контракту. Его условие — отработать в Зудово три года после выпуска:
— Как-то дети больше в Новосибирск сейчас стремятся. Раньше в Юргу уезжали, но потом с транспортом стало не очень.
Если с вузами ничего не получается, то выпускник идет в колледж, например, местный Болотнинский. Кто-то после учебы в Зудово всё же возвращается, но таких примеров единицы. Да и работы в селе практически нет, не считая двух пилорам, куда порой требуются рабочие.
— В прошлом году тоже один выпускник был. Девочка. Как-то всё у нас девчонки... В
Последний звонок в этом году должен был прозвучать для Юли и для мальчика-девятиклассника, но того на празднике не будет. Пару дней назад в его семье произошло страшное горе — умерла мама. Накануне последнего звонка женщину похоронили, а для ее сына еще не выбрали опекуна, поскольку у того был только один родитель. Неизвестно и куда он будет поступать дальше — пока ему не до учебы.
— Но он у нас молодец, держится. Даже экзамен вот написал, — тихо замечает директор.
Поздравительная часть
Столовая опустела, все дети поднялись на второй этаж. Именно там, в небольшом актовом зале с новым мультимедийным экраном традиционно проходит последний звонок.
— Один ребенок в классе — это все-таки проблема. Это же не репетиторство. И вот эти дети, они все в себе, как ежики. Вот у нас в прошлом году девочка тоже: «Я не приду на последний звонок, что я там одна стоять буду?» Ну как не придешь? Разговариваем, объясняем. Конечно, сложно. Вот представьте, то ли их пять бы человек зашло, то ли она одна, — вздыхает Людмила Иосифовна, пока мы поднимаемся в актовый зал.
Поддержать Юлю пришла вся школа. Сама девочка, одетая в белоснежный передник, держится своего классного руководителя. Она сосредоточена и по-взрослому серьезна, волнение выдают руки, которые она то прячет за спиной, то нервно теребит ими угол передника.
— О чем сегодня поют нам птицы? О чем с утра прошептал ветерок?
Как событие в школе случится?
Какой у нас праздник?
Последний звонок!
Стихи поставленным голосом читают ученицы средних классов. Микрофон здесь не требуется — актовый зал настолько маленький, что со слышимостью проблем нет.
Вслед за приветственными стихами на экран пустили ролик из Юлиных фото и видео: вот она сидит одна за партой, вот работает во дворе, вот делает селфи в зеркале школьного коридора. Такое внимание девушку смущает, она прячет взгляд.
Поздравительная программа длится 45 минут. За это время напутственное слово сказали учителя, директор школы и родители. Но зачитать стихи у мамы Юли не получилось — женщина расплакалась, крепко обняла дочь и вручила ей букет.
Затем на сцену вышли с поздравлениями первоклассники и восьмиклассники — все мальчишки.
— Как-то вот так у нас вышло, одни мальчишки в этих классах. Девчонок нет, — пожимает плечами Людмила Иосифовна.
— Пожелаем вам успехов, на пятерки сдать ЕГЭ! И родную нашу школу прославляйте вы везде! — нараспев читает Захар из первого класса, рядом шепотом стихи подсказывает классный руководитель.
Поздравление адресовано выпускникам во множественном числе, но на этот пустяк не обращают внимания.
Напоследок учителя споют песню про последний звонок, Юля вручит каждому из ее педагогов по букету и даже расплачется, сидя в первом ряду с младшеклассниками.
— А теперь пойдемте пить чай с тортом! — выкрикивает кто-то из учителей.
К последнему звонку тут готовятся тщательно, но заканчивается праздник почти по-семейному — чаепитием.
О чем думает выпускница Юля
— Думаю, что пойду в СибУПК. Но это еще не точно. Свяжу свою жизнь с полицией или юриспруденцией. Почему? Привлекает меня дисциплина, — смеется Юля.
Официальная часть праздника завершена, и выпускница заметно расслабилась. Впереди ее ждут экзамены, но к ним, по ее словам, она готова:
— Ты приходишь в школу обычно даже не как на урок, а как на такое дополнительное занятие. Потому что ты одна в классе, всё внимание только тебе.
Юля — третий ребенок в большой семье. Через год в первый класс пойдет ее младший брат. Два старших брата уже давно уехали из Зудово. Один из них отправился на СВО добровольцем. В армии, как объясняет девушка, он ранее не служил.
— Сельские дети, ну как вам объяснить… Разница с городскими, я вам скажу, конечно, есть. Они более открытые, им всё интересно, — говорит учитель английского языка Дарья Викторовна.
— Да, вот их везешь в Болотное на робототехнику, там столько впечатлений! Просто потому что у них этого нет. А те дети, может быть, более избалованные, потому что им всё привычно, — добавляет ее коллега, Устинья Алексеевна, которая ведет уроки изо.
Им обеим по 23 года. Людмила Иосифовна особенно подчеркивает, что в ее школе есть молодые специалисты — кроме Дарьи Викторовны и Устиньи Алексеевны в Зудово из Болотного приезжает учитель физкультуры Анатолий Витальевич. Ему 26 лет, и до работы учителем, по его словам, он трудился на заводе. Затем переучился и вот уже пять лет ведет уроки для зудовских детей.
К полудню в школе почти не осталось детей, все разбрелись по домам. Во дворе лениво пинают мячик школьники. Развлечений в Зудово не так много: речка Икса, походы в лес и Дом культуры, где их занимают внеклассными занятиями. В июне в школе откроется лагерь дневного пребывания, а уже с июля дети уйдут на положенные им летние каникулы.
— Мы счастливы, но нам грустно. Вырастишь их маленько, и опять отдавать, — печально замечает Людмила Иосифовна, взявшаяся проводить журналистов до голубой школьной калитки. — Я вот недавно списки наших мальчишек готовила 2008–2009 годов для постановки на воинский учет… Конечно, мне за них страшно. За всех у меня сердце болит, за каждого нашего ученика.
В прошлом году мы побывали на последнем звонке в коррекционной школе