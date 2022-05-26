13 особенных выпускников. Как прошел последний звонок в новосибирской школе, где гордятся лучшим учеником-дворником

По ее словам, дети в школе часто заводят дружеские отношения. Романтические, впрочем, тоже случаются. Осторожно интересуюсь, есть ли шанс у пары с умственной отсталостью на рождение здорового ребенка:



— Нет. Родители, конечно, пытаются контролировать. Но таких случаев немного, я про династию наших выпускников, которые рожают детей, и их дети потом попадают опять к нам. Могу ошибаться, но это примерно пять-шесть человек.

