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Назначен и.о. главы департамента строительства в мэрии Новосибирска

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Политика Исполняющего обязанности главы департамента строительства назначали в мэрии Новосибирска

Исполняющего обязанности главы департамента строительства назначали в мэрии Новосибирска

Начальник департамента официально уволился 16 сентября

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9 комментариев

Крайний справа — Иван Ивашина, рядом с ним — Алексей Кондратьев

Исполняющим обязанности главы департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска назначили заместителя начальника департамента Ивана Ивашина. Об этом сообщили НГС в пресс-центре городской администрации.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев официально уволился 16 сентября, в распоряжении указано, что по собственному желанию. До назначения нового главы пост и. о. начальника будет занимать Иван Ивашина.

О том, что Алексей Кондратьев уходит в отпуск с последующим увольнением источники НГС сообщали 5 сентября. Увольнение начальника может быть связано с проектами, над которыми идет работа в последнее время. Источник НГС среди скандальных проектов называет строительство небоскреба вблизи станции метро «Октябрьская» между улицами Ленинградской и Толстого и возведение высоток на месте ЦУМа.

Другой источник сообщает, что кандидатура Алексея Кондратьева не устраивала губернатора Новосибирской области. Чиновник проработал в администрации 25 лет.

Ранее стало известно, что министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков уходит в отпуск с последующим увольнением.

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Комментарии
9
Долой мракобесие
16 сентября 2024, 12:36
Интересно, какова стоимость такого "трансфера"?
С левого берега
16 сентября 2024, 12:38
ЦУМ снесут?
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