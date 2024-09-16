Исполняющего обязанности главы департамента строительства назначали в мэрии Новосибирска

Крайний справа — Иван Ивашина, рядом с ним — Алексей Кондратьев Источник: «Союз строителей Новосибирской области»











Исполняющим обязанности главы департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска назначили заместителя начальника департамента Ивана Ивашина. Об этом сообщили НГС в пресс-центре городской администрации.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев официально уволился 16 сентября, в распоряжении указано, что по собственному желанию. До назначения нового главы пост и. о. начальника будет занимать Иван Ивашина.

О том, что Алексей Кондратьев уходит в отпуск с последующим увольнением источники НГС сообщали 5 сентября. Увольнение начальника может быть связано с проектами, над которыми идет работа в последнее время. Источник НГС среди скандальных проектов называет строительство небоскреба вблизи станции метро «Октябрьская» между улицами Ленинградской и Толстого и возведение высоток на месте ЦУМа.

Другой источник сообщает, что кандидатура Алексея Кондратьева не устраивала губернатора Новосибирской области. Чиновник проработал в администрации 25 лет.