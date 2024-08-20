НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

вос.

 744мм 74%
Подробнее
6 Пробки
USD 89,54
EUR 98,94

Министр строительства Новосибирской области уходит в отставку

Как живут вдовы вагнеровцев
Сибиряки готовят детей к школе
Курортный Бердск
Жизнь как в кино
Спасаем урожай после града
Подсмотрено в родительских чатах
Холостяки ХК «Сибирь»
Мы в Telegram
Город Министр строительства Новосибирской области уходит в отставку

Министр строительства Новосибирской области уходит в отставку

Сейчас Алексей Колмаков находился в отпуске

1 652
15 комментариев

Информацию НГС подтвердили в министерстве

В Новосибирской области министр строительства Алексей Колмаков покидает свой пост. Он ушел в отпуск с последующим увольнением.

Информацию об этом НГС подтвердил пресс-секретарь министерства строительства региона.

— Просто уходит в отставку. Он уже в отпуске, до пятницы, — сообщили НГС в министерстве.

Предположительно, последним рабочим днем Алексея Колмакова станет пятница, 23 августа, но представитель министерства не смог предоставить точные данные.

Корреспонденту издания не сообщили причины увольнения, а также куда переходит работать министр. По информации источника НГС, сейчас глава министерства находится в Москве.

Алексей Колмаков был назначен министром строительства Новосибирской области в октябре 2022 года. До этого он почти год исполнял обязанности руководителя.

В августе стало известно, что руководитель департамента социальной политики мэрии Новосибирска уходит с должности.

ПО ТЕМЕ
Увольнение Министерство строительства Новосибирская область Отставка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Живу в Ньюсибе
20 августа 2024, 18:55
Да неужели для разноуровневых руководителей "запахло жареным" и они, пока не взяли плотно "за жабры" и не привлекли, стремятся по- тихому слиться, понимая что лучше иметь меньше но на свободе, чем больше но в неволе?
Дмитрий перестукин
20 августа 2024, 18:51
сейчас расцветай своего воткнёт!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Alex1980,43

Viktor12378,30

Valera,42

Lana,39

Мария,41

Vladimir,40

Начать знакомиться
Объявления

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление