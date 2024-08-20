Министр строительства Новосибирской области уходит в отставку

Информацию НГС подтвердили в министерстве Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области министр строительства Алексей Колмаков покидает свой пост. Он ушел в отпуск с последующим увольнением.

Информацию об этом НГС подтвердил пресс-секретарь министерства строительства региона.

— Просто уходит в отставку. Он уже в отпуске, до пятницы, — сообщили НГС в министерстве.

Предположительно, последним рабочим днем Алексея Колмакова станет пятница, 23 августа, но представитель министерства не смог предоставить точные данные.

Корреспонденту издания не сообщили причины увольнения, а также куда переходит работать министр. По информации источника НГС, сейчас глава министерства находится в Москве.

Алексей Колмаков был назначен министром строительства Новосибирской области в октябре 2022 года. До этого он почти год исполнял обязанности руководителя.