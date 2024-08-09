Глава департамента социальной политики мэрии Новосибирска покидает свой пост

Документов об увольнении Ольги Незамаевой пока нет Источник: t.me/olga_nezamaeva











Ольга Незамаева, руководитель департамента социальной политики мэрии Новосибирска, уходит с должности. Об этом сообщил источник НГС.



Корреспонденту НГС не удалось связаться с Ольгой Незамаевой, в приёмной департамента также не ответили на вопросы журналиста. В мэрии Новосибирска НГС сообщили, что документов об увольнении руководителя департамента пока нет.

Ольга Незамаева родилась в Новосибирске и окончила медицинский институт в 1989 году, получив квалификацию врача-педиатра. Она работала в детской клинической больнице № 1 на протяжении шести лет и три года в роддоме № 6. С 1998 года занимала различные позиции в страховой компании «Новосибирск-медицина», а также в компаниях ООО «Фармацевт», ООО «Сибирь-Фармация», ООО «Тритон-Сибирь» и ООО НПП «Элтем».

В 2005 году Незамаева стала депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ, но через два года покинула фракцию. Затем она работала советником губернатора Виктора Толоконского по вопросам здравоохранения.

Пост главы департамента социальной политики Ольга Незамаева занимала с 2014 года.

Накануне НГС сообщал, что директор «Новосибирской аптечной сети» покинул свой пост — он перешел на работу в правительстве.