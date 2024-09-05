«Устраивал и власть, и застройщиков»: начальник департамента строительства мэрии Новосибирска уходит с должности

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев уходит с должности. Эту информацию подтвердили НГС два источника.
— Пока непонятно, почему Алексей Кондратьев уходит с должности, его кандидатура устраивала, как власть, так и застройщиков. Решение, на мой взгляд, странное, — сообщил один из собеседников НГС.
Алексей Кондратьев родился в 1972 году, окончил НГТУ по специальности инженер-электроник, после — по специальности экономист. С 1994 году чиновник работал налоговым инспектором. С 1999 года был главным специалистом, начальником отдела комитета по земельным ресурсам и землеустройству мэрии, после занимал другие должности в администрации. С 2013 года Алексей Кондратьев занимал пост главы администрации Октябрьского района.
С 2014 года чиновник стал заместителем мэра — начальником департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Недавно мэр Максим Кудрявцев назначил начальником управления художественного облика города Алексея Ярика. До этого он работал прокурором.
Обновлено. Официально в мэрии увольнение Алексея Кондратьева не подтверждают.