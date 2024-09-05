НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, дождь

ощущается как +11

3 м/c,

с-в.

 744мм 89%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07

Первое здание в Новосибирске подключили к теплу

Дарим билеты на концерт
Ваше мнение о работе
Рюкзак в леднике
Крутой бизнес России
Застройщик бросил семьи с долгами
Обзор хороших детсадов
Ожил долгострой возле «Ауры»
Пропал после микроинсульта
Мы в Telegram
Политика «Устраивал и власть, и застройщиков»: начальник департамента строительства мэрии Новосибирска уходит с должности

«Устраивал и власть, и застройщиков»: начальник департамента строительства мэрии Новосибирска уходит с должности

Алексей Кондратьев работает в городской администрации 25 лет

2 724
23 комментария

Алексей Кондратьев (слева) недавно вернулся из отпуска

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев уходит с должности. Эту информацию подтвердили НГС два источника.

— Пока непонятно, почему Алексей Кондратьев уходит с должности, его кандидатура устраивала, как власть, так и застройщиков. Решение, на мой взгляд, странное, — сообщил один из собеседников НГС.

Алексей Кондратьев родился в 1972 году, окончил НГТУ по специальности инженер-электроник, после — по специальности экономист. С 1994 году чиновник работал налоговым инспектором. С 1999 года был главным специалистом, начальником отдела комитета по земельным ресурсам и землеустройству мэрии, после занимал другие должности в администрации. С 2013 года Алексей Кондратьев занимал пост главы администрации Октябрьского района.

С 2014 года чиновник стал заместителем мэра — начальником департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Недавно мэр Максим Кудрявцев назначил начальником управления художественного облика города Алексея Ярика. До этого он работал прокурором.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено. Официально в мэрии увольнение Алексея Кондратьева не подтверждают.

ПО ТЕМЕ
Увольнение Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
За державу обидно!
5 сентября 2024, 14:02
Да не нём клейма ставить негде и уходить он должен только на Ккараваева1 и не один......Он там ,если его на недельку подержать, такое расскажет про наше начальство,дерутатов и застройщиков,что вся вертикаль рухнет,местная......
mr.Mister.
5 сентября 2024, 14:20
Ну вот... А говорили не потопляем!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Любовь,48

Крис,31

Амир,37

Евгений,39

ALIEN,53

Екатерина,33

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление