«Устраивал и власть, и застройщиков»: начальник департамента строительства мэрии Новосибирска уходит с должности

Алексей Кондратьев (слева) недавно вернулся из отпуска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев уходит с должности. Эту информацию подтвердили НГС два источника.

— Пока непонятно, почему Алексей Кондратьев уходит с должности, его кандидатура устраивала, как власть, так и застройщиков. Решение, на мой взгляд, странное, — сообщил один из собеседников НГС.

Алексей Кондратьев родился в 1972 году, окончил НГТУ по специальности инженер-электроник, после — по специальности экономист. С 1994 году чиновник работал налоговым инспектором. С 1999 года был главным специалистом, начальником отдела комитета по земельным ресурсам и землеустройству мэрии, после занимал другие должности в администрации. С 2013 года Алексей Кондратьев занимал пост главы администрации Октябрьского района.

С 2014 года чиновник стал заместителем мэра — начальником департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Недавно мэр Максим Кудрявцев назначил начальником управления художественного облика города Алексея Ярика. До этого он работал прокурором.