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Политика Мэр Новосибирска назначил экс-прокурора начальником управления — он будет отвечать за художественный облик

Мэр Новосибирска назначил экс-прокурора начальником управления — он будет отвечать за художественный облик

Алексей Ярик — юрист по образованию

2 601
42 комментария
Максим Кудрявцев продолжает обновлять команду

Мэр Максим Кудрявцев назначил начальником управления художественного облика города Алексея Ярика. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Алексей Ярик родился в 1981 году, а в 2003 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». Работать мужчина начал в прокуратуре Кыштовского района. Служил в органах прокуратуры Калининского, Железнодорожного и Заельцовского районов Новосибирска.

— Имеет опыт работы в финансовом секторе экономики, — добавили в пресс-центре мэрии.

К работе Алексей Ярик приступил сегодня, 12 августа.

Сегодня стало известно, что глава Новосибирской области Андрей Травников назначил нового руководителя аппарата губернатора.

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Комментарии
42
shamank331
12 августа 2024, 16:56
И что он в художественном облике города понимает интересно, каким приверженцем является, как он преобразит город, снесёт обосновав юридически ряд точечных застроек за счёт застройщиков или даст добро на ряд точечных застроек с последующим их достраиаанием из-за долгостроя и банкротств застройщиков, точнее их фирм однодневок под каждый новый объект, за счёт городского бюджета? Чего ждать то? Может нового прокурорского коттеджного посёлка, а то в старом какие то проблемы всплывали.
Smykson
12 августа 2024, 17:03
"..экс-прокурор будет отвечать за художественный облик.." - Затраты минимальные: дороги, стены домов и лица горожан - одного цвета. Цвета пыли.. Как говорится, 50 оттенков серого.
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