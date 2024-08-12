Мэр Новосибирска назначил экс-прокурора начальником управления — он будет отвечать за художественный облик

Мэр Максим Кудрявцев назначил начальником управления художественного облика города Алексея Ярика. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Алексей Ярик родился в 1981 году, а в 2003 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». Работать мужчина начал в прокуратуре Кыштовского района. Служил в органах прокуратуры Калининского, Железнодорожного и Заельцовского районов Новосибирска.
— Имеет опыт работы в финансовом секторе экономики, — добавили в пресс-центре мэрии.
К работе Алексей Ярик приступил сегодня, 12 августа.
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