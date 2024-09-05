Просили не трогать документы на небоскреб: почему начальник департамента строительства уходит из мэрии

Алексей Кондратьев работает в мэрии уже 25 лет, сегодня стало известно о его отставке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Источники НГС сообщают, что увольнение начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева может быть связано с проектами, над которыми идет работа в последнее время.

Среди скандальных проектов называют строительство небоскреба вблизи станции метро «Октябрьская» между улицами Ленинградской и Толстого. По планам, здание должно стать выше всех уже существующих и дойти до отметки в 55 этажей. Комплекс — совместный проект двух застройщиков — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». По словам источника НГС, когда Алексей Кондратьев уходил в отпуск, его просили ничего не делать с документами по небоскрёбу, но работы все равно велись.

— Также есть информация, что увольнение связано со сносом ЦУМа, Алексей Кондратьев лоббировал ряд интересов. С учётом этого, новый мэр не хотел, чтобы в адрес его команды шёл негатив, — говорит источник.

В конце 2023 года компания «Эллада», которая входит в ГК «Расцветай», купила участок и здание ЦУМа. По первоначальным планам на месте небольшого строения застройщик захотел возвести жилье в 30 этажей и бизнес-центр, но концепция постоянно меняется, в том числе, уменьшается этажность.

В отпуск Алексей Кондратьев ушел в июле и тогда, рассказывает другой собеседник НГС, затих, но уже было известно, что после отдыха чиновник уволится.

— Говорят, при смене мэра Кондратьев фигурировал в списке неизбежных отставников по настоянию областного руководства — якобы им был недоволен губернатор. Но в конфигурации городской власти роль Кондратьева настолько значительна, что быстро его заменить было бы невозможно, — рассказывает источник НГС.

Куда именно уйдет начальник департамента строительства и архитектуры пока неизвестно. В самой мэрии официально увольнение чиновника не подтверждают.

Алексей Кондратьев работает в новосибирской мэрии уже 25 лет. С 2014 года — заместителем мэра, начальником департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.