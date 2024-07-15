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Назначен новый глава Октябрьского района

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Политика Стало известно имя нового главы Октябрьского района — он работал в администрации Новосибирского района

Стало известно имя нового главы Октябрьского района — он работал в администрации Новосибирского района

Чиновник также трудился в администрации Бердска

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25 комментариев
Новый глава Октябрьского района работал в правительстве региона

В Новосибирске назначили нового главу Октябрьского района. Им стал Федор Каравайцев, который до этого работал заместителем главы администрации Новосибирского района. Распоряжение о назначении подписал мэр Максим Кудрявцев.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, с 15 июля главой администрации Октябрьского района стал Федор Каравайцев. Он родился в 1987 году в городе Учкудук Узбекской ССР. В 2010 году Каравайцев окончил СГУГиТ, кандидат технических наук.

До назначения на новую должность Каравайцев работал в региональных, муниципальных и коммерческих структурах. В 2013 году трудился в министерстве строительства и ЖКХ Новосибирской области. С 2017 года по 2020 год занимал должность замначальника управления градостроительства, а затем начальника управления градостроительства администрации города Бердска. После работал заместителем главы администрации Новосибирского района области.

12 июля пост главы Октябрьского района покинул Александр Колмаков по собственному желанию. Бывший глава может перейти работать в правительство региона, об этом он сам рассказал журналисту НГС.

В мае пост главы Центрального округа покинул Сергей Канунников, чиновник ушел на пенсию. Замену ему нашли спустя пару месяцев, 10 июля на должность главы мэр назначил Владимира Захарова — бывшего вице-мэра Бердска.

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Глава Октябрьский район Назначение Мэрия Новосибирска Глава администрации
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Комментарии
27
267039456
15 июля 2024, 10:56
"Любимый город может спать спокойно И видеть сны, и зеленеть среди весны." Кудрявцеву положена персональная сковорода в лучшем из миров!
267039456
15 июля 2024, 10:50
"В 2013 году трудился в министерстве строительства и ЖКХ Новосибирской области. С 2017 года по 2020 год занимал должность замначальника управления градостроительства, а затем начальника управления градостроительства администрации города." Всё ясно, " наш человек ", с кого и сколько брать знает не по наслышке.
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