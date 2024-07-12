Уволившийся глава Октябрьского района может перейти в новосибирское правительство

Главой района Колмаков проработал три года Источник: Александр Колмаков / Vk.com











Уволившийся 12 июля глава Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков может перейти работать в правительство Новосибирской области. Об этом он сам сообщил журналисту НГС.



— Покидаю пост по собственному желанию, перехожу в областное правительство. Куда именно, пока не буду рассказывать, как говорится, чтобы не сглазить, — объяснил Александр Колмаков.

При этом в пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили НГС, что официального документа о назначении бывшего главы района в правительство на данный момент нет.

Распоряжение об увольнении Колмакова мэр Новосибирска подписал 12 июля. Чиновник проработал в мэрии 17 лет на разных должностях. Например, с 2007 года он работал заместителем начальника отдела строительства администрации Дзержинского района, спустя три года перешел на должность начальника отдела энергетики. В 2012 году Колмаков возглавил отдел жилищного строительства и инженерного обеспечения департамента строительства.

С 2015 по 2020 годы чиновник работал заместителем начальника управления строительства и инженерного обеспечения — начальником отдела департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. 20 января 2021 года стал главой Октябрьского района.

В мае пост главы Центрального округа покинул Сергей Канунников, чиновник ушел на пенсию. Замену ему нашли спустя пару месяцев, 10 июля на должность главы мэр назначил Владимира Захарова — бывшего вице-мэра Бердска.

