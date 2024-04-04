Перешагнули порог: горсовету представят двух кандидатов на пост мэра Новосибирска — сколько баллов они набрали

В Новосибирске второй этап конкурса на пост мэра Новосибирска успешно прошли два кандидата — они защитили свои программы перед комиссией.
Выступления оценивали по 5-балльной шкале. Нужно было набрать минимум 2,6 балла. В итоге у Игоря Украинцева — 2,89 балла, а у Максима Кудрявцева — 4,48 балла.
— В соответствии с решением конкурсной комиссии они признаны победителями. Мы направляем их данные и представляем горсовету как кандидатов на должность мэра Новосибирска, — объяснил первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов. — Дальше будет голосовать городской совет.
На сессии 16 апреля депутаты рассмотрят этих двух кандидатов. Инаугурация нового мэра должна состояться 26 апреля.
Всего на конкурс заявлялись 17 кандидатов, но только двое из них смогли пройти тестирование на знание права.