Перешагнули порог: горсовету представят двух кандидатов на пост мэра Новосибирска — сколько баллов они набрали

Кандидаты выступят на сессии горсовета 16 апреля Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске второй этап конкурса на пост мэра Новосибирска успешно прошли два кандидата — они защитили свои программы перед комиссией.



Выступления оценивали по 5-балльной шкале. Нужно было набрать минимум 2,6 балла. В итоге у Игоря Украинцева — 2,89 балла, а у Максима Кудрявцева — 4,48 балла.

— В соответствии с решением конкурсной комиссии они признаны победителями. Мы направляем их данные и представляем горсовету как кандидатов на должность мэра Новосибирска, — объяснил первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов. — Дальше будет голосовать городской совет.

На сессии 16 апреля депутаты рассмотрят этих двух кандидатов. Инаугурация нового мэра должна состояться 26 апреля.