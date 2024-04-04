НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

южн.

 756мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,39
EUR 99,43
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Где до сих пор не разобрали новогоднюю елку?

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Фурам запретили въезд
Кандидаты в шорт-лист премии
Как пенсионер попал в рехаб
Потребовали предоплату за ЖКУ
Научный метод лечения СДВГ
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Политика Кто станет мэром Новосибирска эксклюзив Перешагнули порог: горсовету представят двух кандидатов на пост мэра Новосибирска — сколько баллов они набрали

Перешагнули порог: горсовету представят двух кандидатов на пост мэра Новосибирска — сколько баллов они набрали

Депутаты будут выбирать между Игорем Украинцевым и Максимом Кудрявцевым

3 277
72 комментария
Кандидаты выступят на сессии горсовета 16 апреля

В Новосибирске второй этап конкурса на пост мэра Новосибирска успешно прошли два кандидата — они защитили свои программы перед комиссией.

Выступления оценивали по 5-балльной шкале. Нужно было набрать минимум 2,6 балла. В итоге у Игоря Украинцева — 2,89 балла, а у Максима Кудрявцева — 4,48 балла.

— В соответствии с решением конкурсной комиссии они признаны победителями. Мы направляем их данные и представляем горсовету как кандидатов на должность мэра Новосибирска, — объяснил первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов. — Дальше будет голосовать городской совет.

На сессии 16 апреля депутаты рассмотрят этих двух кандидатов. Инаугурация нового мэра должна состояться 26 апреля.

Всего на конкурс заявлялись 17 кандидатов, но только двое из них смогли пройти тестирование на знание права.

ПО ТЕМЕ
Мэр Новосибирска Мэрия Новосибирска Горсовет Новосибирска Конкурс
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Алексей Кретов,  34

Игорь,  33

Татьяна,  40

Ника,  35

Александра,  33

Александр,  35

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Добавить объявление