Два зама губернатора и заместитель министра: еще 12 человек заявились на пост мэра Новосибирска

Сразу 12 человек подали заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска в последний день, 15 марта. Данные о кандидатах появились на сайте Совета депутатов Новосибирска. Всего на конкурс подали 21 заявку.

— Сегодня завершился прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска. Сейчас идет подготовка к следующему этапу — к проверке представленных претендентами документов, по результатам которой на очередном заседании конкурсной комиссии будет принято решение о регистрации претендентов в качестве кандидатов, — сообщил председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска, первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

