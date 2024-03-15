Два зама губернатора и заместитель министра: еще 12 человек заявились на пост мэра Новосибирска

Сразу 12 человек подали заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска в последний день, 15 марта. Данные о кандидатах появились на сайте Совета депутатов Новосибирска. Всего на конкурс подали 21 заявку.
— Сегодня завершился прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска. Сейчас идет подготовка к следующему этапу — к проверке представленных претендентами документов, по результатам которой на очередном заседании конкурсной комиссии будет принято решение о регистрации претендентов в качестве кандидатов, — сообщил председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска, первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска состоится 4 апреля 2024 года. Он будет проводиться в два этапа.
Один из кандидатов — Сергей Лубнин, директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Следующий кандидат Дмитрий Лукашев, индивидуальный предприниматель и советник ООО «Техногаз-Строй». По данным «Контур.Фокус», ИП зарегистрировано 30 октября 2015 года. Вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» Максим Картуков также претендует на должность мэра Новосибирска. По данным «Контур.Фокус», управляющая компания «Жилкомсервис» образована 25 июля 2011 года. Уставный капитал 500 тысяч рублей.
Заявку на участие в отборе на должность мэра подал и заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев. Кудрявцев — экс-депутат Госдумы и бывший топ-менеджер «Ростелекома».
Директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев также подал заявку в последний день. По данным «Контур.Фокус», «Сибирский Стиль» образована 23 декабря 2020 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Вид деятельности — производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки, а также строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
Еще один кандидат Семён Илюшин, менеджер по продажам ООО «Ганс Партс». По данным «Контур.Фокус», организация «Ганс Партс» образована 13 декабря 2019 года. Учредитель Андрей Прошунин. Компания занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
Заявку на участи подал Максим Останин, заместитель министра промышленности Андрея Гончарова — начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Директор ООО «Эверест» Георгий Егоров также подал заявку в последний день. По данным «Контур.Фокус», компания образована 7 сентября 2017 года. Уставный капитал 500 тысяч рублей. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Следующий кандидат: зампредседателя Общественного экспертного совета по градостроительству при мэре Евгений Гаврилов.
Заявку на участие подал еще один заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов.
Также подали заявки Матвей Филатов, он указан как неработающий. И Виктор Зверев — эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска.
Ранее НГС побеседовал с экспертами о составе комиссии, в которую вошли представители от горсовета и губернатора. Как выяснилось, в их числе почти нет оппозиционеров, а мэр может стать лояльным почти всем группам влияния. Эксперты не ждут особых противостояний среди политиков, но кое-что их все же удивило.