Реклама
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 90.75
eur 98.88
СрочноРепортаж из подвалов НКВД — там открыли музей
Все новости
Все новости
Выборы президента — 2024

«Должно быть четко организовано, празднично»: в Новосибирской области проверят избирательные участки перед выборами

Губернатор отметил, что жителям должно быть удобно голосовать

485

Выборы пройдут в три дня с 15 по 17 марта

Поделиться

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приказал проверить работу всех учреждений перед выборами президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом глава региона заявил во время оперативного совещания 11 марта.

По прогнозам, жителей, которые примут участие в голосовании, будет больше, чем во время прошлых выборов. По словам губернатора, сейчас есть несколько вариантов для удобства граждан, и все процессы должны работать, как единый механизм.

— У любого человека, который решил проголосовать тем или другим способом, не должно быть вопросов, где, что, как и почему не получается. Просьба: до пятницы перепроверить готовность избирательных участков, наличие информации о расположении участков, качество маршрутов, — сказал Андрей Травников.

Губернатор поручил особое внимание уделить подходам и подъездам к избирательным участкам. Также Андрей Травников попросил главу министерства цифрового развития и связи Сергея Цукаря обеспечить бесперебойную работу электронного голосования, видеонаблюдения. Если произойдет какой-либо сбой, то сразу на него отреагировать.

— Все наши колл-центры должны быть обеспечены необходимой информацией, чтобы операторы знали, как отвечать в случае поступления вопросов на тему выборов, — заявил Травников. — Главы муниципалитетов, также постарайтесь организовать жизнь и работу на ваших территориях, чтобы было комфортно всем. Все должно быть четко организовано, празднично.

Губернатор сказал, чтобы главы учреждений, задействованных в выборах, посвятили неделю подготовке.

Недавно Андрей Травников дал эксклюзивное интервью НГС. Он ответил на вопросы главного редактора Марины Малковой о будущем мэре Новосибирска, которого изберут на непрямых выборах.

Сегодня, 11 марта, последний день для регистрации на дистанционное электронное голосование на выборах президента. НГС составил памятку о том, как можно проголосовать на выборах. Посмотрите в одной картинке.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

Андрей ТравниковГубернаторВыборыГолосованиеПрезидент
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter