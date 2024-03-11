«Должно быть четко организовано, празднично»: в Новосибирской области проверят избирательные участки перед выборами

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приказал проверить работу всех учреждений перед выборами президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом глава региона заявил во время оперативного совещания 11 марта.
По прогнозам, жителей, которые примут участие в голосовании, будет больше, чем во время прошлых выборов. По словам губернатора, сейчас есть несколько вариантов для удобства граждан, и все процессы должны работать, как единый механизм.
— У любого человека, который решил проголосовать тем или другим способом, не должно быть вопросов, где, что, как и почему не получается. Просьба: до пятницы перепроверить готовность избирательных участков, наличие информации о расположении участков, качество маршрутов, — сказал Андрей Травников.
Губернатор поручил особое внимание уделить подходам и подъездам к избирательным участкам. Также Андрей Травников попросил главу министерства цифрового развития и связи Сергея Цукаря обеспечить бесперебойную работу электронного голосования, видеонаблюдения. Если произойдет какой-либо сбой, то сразу на него отреагировать.
— Все наши колл-центры должны быть обеспечены необходимой информацией, чтобы операторы знали, как отвечать в случае поступления вопросов на тему выборов, — заявил Травников. — Главы муниципалитетов, также постарайтесь организовать жизнь и работу на ваших территориях, чтобы было комфортно всем. Все должно быть четко организовано, празднично.
Губернатор сказал, чтобы главы учреждений, задействованных в выборах, посвятили неделю подготовке.
Недавно Андрей Травников дал эксклюзивное интервью НГС. Он ответил на вопросы главного редактора Марины Малковой о будущем мэре Новосибирска, которого изберут на непрямых выборах.
Сегодня, 11 марта, последний день для регистрации на дистанционное электронное голосование на выборах президента. НГС составил памятку о том, как можно проголосовать на выборах. Посмотрите в одной картинке.