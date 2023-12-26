Самые скандальные законы 2023 года: от педагогов с зоны до НДФЛ в 30%

Сразу после внесения в Госдуму документ вызвал массу негативных откликов — и со стороны общественности, и от коллег по Госдуме. Выступил с критикой законопроекта в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут «больно ударить по нашим детям»



— Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной думы. Иначе ее придется отклонить, — заявил Володин.



После получения критики авторы отказались от законопроекта — Толстой, Роднина, Третьяк и Фетисов сняли свои фамилии с законопроекта. Единственным автором документа осталась Валентина Пивненко, но она инициативу так и не отозвала — законопроект по-прежнему можно найти на сайте Госдумы в числе ожидающих предварительного рассмотрения.

