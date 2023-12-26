Самые скандальные законы 2023 года: от педагогов с зоны до НДФЛ в 30%

В декабре завершилась осенняя сессия Госдумы, а вместе с ней и рабочий год депутатов. Мы уже рассказывали о законах, которые они успели напринимать за год, а теперь посмотрим на решения, которые так и не приняли, — такие тоже были. Некоторые из резонансных законопроектов отклонили, другие — отозвали, третьи — еще не рассматривали, но при этом документы уже получили негативный отзыв.
Разрешить бывшим осужденным по тяжким статьям работать педагогами
В октябре в Госдуму внесли один из самых резонансных законопроектов уходящего года — несколько депутатов выступили с инициативой разрешить работать учителями людям, имевшим судимость по статьям за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Авторами законопроекта выступили фигуристка Ирина Роднина, хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, телеведущий Петр Толстой и профсоюзный деятель советской закалки Валентина Пивненко.
Законопроект предлагает дать соискателям с погашенной судимостью десять лет на «исправление» — если за это время они вели себя «безупречно» и занимались активной общественной деятельностью, то могут претендовать на ставку педагога. Рассмотрение заявлений депутаты предлагали отдать на откуп комиссии по делам несовершеннолетних.
Сразу после внесения в Госдуму документ вызвал массу негативных откликов — и со стороны общественности, и от коллег по Госдуме. Выступил с критикой законопроекта в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут «больно ударить по нашим детям»
— Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной думы. Иначе ее придется отклонить, — заявил Володин.
После получения критики авторы отказались от законопроекта — Толстой, Роднина, Третьяк и Фетисов сняли свои фамилии с законопроекта. Единственным автором документа осталась Валентина Пивненко, но она инициативу так и не отозвала — законопроект по-прежнему можно найти на сайте Госдумы в числе ожидающих предварительного рассмотрения.
Дать больше неприкосновенности региональным депутатам
Еще один закон, связанный с наказаниями за преступления, был менее резонансным, но не менее интересным. Народное собрание Ингушетии летом внесло в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях неприкосновенности региональных депутатов. По мнению авторов документа, возбуждать уголовные дела против парламентариев должен глава Следственного комитета субъекта РФ, а подвергать их административному наказанию следует с согласия регионального прокурора. В пояснительной записке они указали, что эти гарантии — не личная привилегия, они «призваны служить публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану законом таких лиц именно в силу осуществления ими публично значимых полномочий, ограждая их в период осуществления ими указанных полномочий от необоснованных преследований».
Федеральные парламентарии младших коллег не поддержали. Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению в своем решении указал, что к региональным депутатам и так применяется особый порядок производства по уголовным или административным делам, он прописан в УПК. А если разрешить привлекать региональных депутатов к административной ответственности только с согласия регионального же прокурора, то это может помешать независимости судей. В результате законопроект после первого чтения отклонили.
Поднять НДФЛ для уехавших россиян до 30%
Идея поднять налоги гражданам России, которые работают на удаленке за границей, обсуждалась еще в 2022 году. Тогда Минфин составил законопроект о повышении НДФЛ до 30%, но позже глава министерства Антон Силуанов заявил, что власти склоняются к отказу от повышения налога.
Тем не менее в 2023 году правительство внесло проект на рассмотрение в Госдуму. Из документа следовало, что повышенный налог будут взимать с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые утратили налоговое резидентство в России, но для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.
Однако в конце концов Минфин отказался от этой идеи. Замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объяснил это опасениями, что повышение ставки может привести к оттоку кадров за рубеж и потери налогов. В Минфине признали, что компании, где работают такие сотрудники, могут начать открывать филиалы за рубежом и трудоустраивать их там. В этом случае Россия потеряет не только НДФЛ, но и страховые взносы. Законопроект отозвали.
Запретить аборты в частных клиниках
В течение всего 2023 года в России на разных уровнях обсуждали возможность ограничения или даже запрета абортов. Предложения звучали разные, но в итоге к осени многие регионы начали ограничивать проведение прерывания беременности в частных клиниках, а в декабре Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, который бы и вовсе запретил негосударственным клиникам проводить процедуру. В пояснительной записке авторы инициативы указали, что она разработана для «улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности».
— В медицинских организациях частной системы здравоохранения отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», не соблюдается «неделя тишины», не проводится консультирование женщины психологом, юристом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки, отсутствует возможность и навыки оказания медицинской помощи, в том числе реанимационной и оперативной, при возникновении осложнений, — утверждают авторы законопроекта.
Этот законопроект тоже встретил немало критики. Совпало, что документ был внесен в Госдуму как раз накануне итоговой пресс-конференции Путина, так что на эту тему попросили высказаться и его. Вопрос был о вакханалии вокруг темы запрета абортов, на что президент ответил удивлением — почему говорят о запрете абортов, его же нет?
— Демографическая проблема решалась бы, если бы женщины, узнавая о беременности, принимали решение в пользу сохранения ребенка. Но права и свободы женщины тоже должны соблюдаться. А как решать эту проблему? Решение проблемы лежит в разных областях. Первое — обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Это воспитание, что ребенок — это дар Божий и для женщины, и для мужчины, — заявил президент.
Еще до внесения законопроекта и заявления президента с критикой ограничения абортов в частных клиниках выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не поддержал инициативу и комитет Госдумы по охране здоровья. Сам документ всё еще можно найти на сайте Госдумы — Заксобрание Нижегородской области его не отозвало, а депутаты Госдумы еще не рассматривали. И в этом году уже не рассмотрят — следующее заседание состоится только в январе 2024 года.