Беспилотники массово атаковали три региона России: новости СВО за 17 декабря

Атаки ВСУ

Системы российской ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ. Затем над территорией Волгоградской области уничтожили еще два БПЛА.



В Волгоградской области задержали несколько рейсов на прилет и вылет, но авиасообщение быстро возобновили.

Вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреливают село Теребрено, идет стрелковый бой. По его словам, в нескольких селах повреждена линия электропередачи.