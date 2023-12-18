Беспилотники массово атаковали три региона России: новости СВО за 17 декабря

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 декабря.
Атаки ВСУ
Системы российской ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ. Затем над территорией Волгоградской области уничтожили еще два БПЛА.
В Волгоградской области задержали несколько рейсов на прилет и вылет, но авиасообщение быстро возобновили.
Вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреливают село Теребрено, идет стрелковый бой. По его словам, в нескольких селах повреждена линия электропередачи.
Внешняя политика
Германская таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые присылают в страну из России. Причина — санкции.
— Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика, — передает сообщение таможни ТАСС.
Таким образом, даже книги или игрушки могут остаться на пунктах пограничного контроля.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Власти Австрии сняли вето с
Евросоюз начал письменную процедуру утверждения санкционного пакета. Он включает в том числе запрет на поставки российских ювелирных алмазов, сообщил источник ТАСС.