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Самый молодой мэр России без своей Половинки. Как чиновник влюбил в себя поселок и... оставил его

Почему Александр Старжинский неожиданно ушел с поста и где он сейчас

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Телефон Старжинского в Половинке знают все жители. За помощью или с вопросом к нему можно было обратиться в любое время

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Александр Старжинский в 24 года стал самым молодым мэром России и попал в Книгу рекордов страны. За пятилетку в должности главы поселка Половинка, расположенного в Кондинском районе Югры, он, по словам местных, сделал столько, сколько не делалось тут десятилетиями. При Старжинском построили новую дорогу в поселок, отремонтировали больницу и школу, провели высокоскоростной оптоволоконный интернет, запустили автоматическую АЗС, осветили въезд в поселок, да и сам поселок тоже, проводились фестивали и спортивные турниры...

В сентябре 2023 года Александр Старжинский не стал баллотироваться на новый срок, уступив кресло своему заместителю, а недавно выставил на продажу земельный участок и дом и сообщил, что собирается покинуть свою Половинку. У сельчан эта новость вызвала сожаление. Многие мечтают, чтобы Александр вернулся на свой пост.

О том, как Старжинский влюбил в себя Половинку и почему решил ее оставить, читайте в материале нашей коллеги из 86.RU Анастасии Шевяковой.

Моя Половинка

Александр Старжинский местный, вырос в Половинке — сельском поселении, расположенном на полпути между югорскими деревнями Тап и Учинья, отсюда и такое необычное название. В школе, по его собственному признанию, был хулиганом. Частенько с братом-близнецом Евгением они получали замечания за плохое поведение. Одевались одинаково, поэтому их путали. Придумывали игры, в которые сами и играли, везде и всюду были вместе.

— Да, были хулиганами, еще какими. Не такими, конечно, как в новом нашумевшем сериале «Слово пацана», но всё же, — шутит Старжинский.

Учителя не выдержали такого дуэта и развели неуправляемых близнецов по разным классам.

После школы будущий мэр отправился в Санкт-Петербург учиться. Вернулся в Половинку с дипломом культуролога и устроился режиссером мероприятий в местный Дом культуры.

Александр родился и вырос в Половинке

Александр родился и вырос в Половинке

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Желание что-то кардинально поменять в жизни родной Половинки привело Старжинского в 2018 году на выборы главы поселка, в которых он неожиданно для многих победил. В тот момент ему было всего 24 года. А своего соперника он обошел на 24 голоса. Молодой глава Половинки тогда пообещал, что не будет использовать власть в личных целях и никому не позволит это делать, а также заявил, что в поселке утвердится политика нулевой терпимости к проявлениям халатности и непрофессионализма.

Противостояние с главой района и критика окружных властей

За пять лет работы в должности главы Старжинский не раз попадал в информационные скандалы. Несколько лет он вел противостояние с Анатолием Дубовиком — главой Кондинского района, в состав которого входит Половинка. Старжинский обвинял его в некомпетентности, а также в уничтожении строительного рынка в районе. По словам Александра, каких только проверок ему не устраивали прокуратура, природнадзор, полиция, Контрольно-счетная палата и другие надзорные органы по инициативе Дубовика. Даже еженедельные совещания при главе района проходили без участия Старжинского. Его туда не звали.

В 2021 году Дубовик перестал быть главой Кондинского района и стал депутатом окружной думы. Конфликт постепенно сошел на нет. В настоящее время, по словам Старжинского, они нормально общаются.

— Он человек военный. Он особо не обращал внимание на всю критику, которая была в его адрес, когда он был главой поселка. Сейчас Анатолий Владимирович не работает, но мы с ним периодически общаемся. В принципе, нормально. Он занимается темой СВО. Ему она очень близка, и даже сказал бы, что в ней он как рыба в воде. Не раз общались по ней. И сейчас в нормальных, хороших отношениях, — поделился Александр в одном из интервью.

Александр с братом-близнецом Евгением, который во время пребывания в зоне СВО награжден медалью «За отвагу»

Александр с братом-близнецом Евгением, который во время пребывания в зоне СВО награжден медалью «За отвагу»

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Старжинский особо не стеснялся открыто выражать свою позицию, требовать справедливости. За это его неоднократно критиковали, обвиняли в юношеском максимализме.

Во время пандемии Александр Старжинский в соцсетях выступил против двойных стандартов при проведении массовых мероприятий. В то время окружные власти разрешили фестиваль с участием губернатора и иностранных гостей, но при этом запретили проводить в Половинке День молодежи, пригрозив при этом, что, если Старжинский ослушается, последуют санкции.

А в этом году мэр поселка требовал отставки омбудсмена Натальи Стребковой. Мэр обвинил уполномоченного по правам человека в том, что ее работа с военнослужащими не приносит результата.

Александр не стеснялся задавать неудобные и острые вопросы окружным властям

Александр не стеснялся задавать неудобные и острые вопросы окружным властям

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Половинка Югры

Местные перечисляют, что построили и отремонтировали за 5 лет при Александре Старжинском: детский сад, хоккейный корт, колодцы, контейнерные площадки, центральную площадь. Но одним из главных и, можно сказать, эпохальным событием стало строительство дороги Урай — Половинка.

— Сегодня введена в эксплуатацию новая дорога Урай — Половинка. Это без преувеличения событие года! Расстояние осталось примерно такое же, как и по старой дороге — 27 км, но зато какой комфорт! Дорога была построена в рекордные сроки, всего за год, — написал в своих соцсетях молодой мэр.

По распоряжению Александра в Половинке реконструировали обелиск, отремонтировали больницу и школу, провели высокоскоростной оптоволоконный интернет, запустили автоматическую АЗС, осветили въезд в поселок, да и сам поселок тоже. А еще поселок первым из сельских поселений ХМАО разработал собственный бренд — «Половинка Югры».

Все работы в Половинке Александр инспектировал самостоятельно

Все работы в Половинке Александр инспектировал самостоятельно

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Старжинский сам занимается спортом и активно продвигал его развитие в поселке. При нем в Половинке проводились спортивные турниры по баскетболу и волейболу, фестиваль зимних видов спорта, кстати, коньки напрокат сельчанам давали бесплатно. Молодой мэр участвовал в субботниках, да и во всех мероприятиях в поселке.

Александр любит спорт и приобщал к нему сельчан

Александр любит спорт и приобщал к нему сельчан

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Во время обучения «Лидеры изменений Югры»

Во время обучения «Лидеры изменений Югры»

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Когда-то это была водонапорная башня, а при Старжинском стала арт-объектом

Когда-то это была водонапорная башня, а при Старжинском стала арт-объектом

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Еще при Старжинском у сельчан появилась возможность заказывать товары на площадках «Озон» и «Вайлдберрис». Создал экс-глава и задел на будущее.

— В 2024 году в Половинке пройдет ремонт центральной улицы. Будет спроектирован и затем построен Центр культурного развития. В помещении старого детского сада появится Молодежный центр, разместятся «Почта России» и Совет ветеранов, — рассказал Александр.

Старжинский без Половинки

Практически под всеми постами Александра в социальной сети «ВКонтакте» подписчики оставляли множество комментариев в поддержку молодому чиновнику.

— Старжинский — будущий губернатор! — написал под одним из постов Сергей Кошкарев.

— Не пугайте Наталью Владимировну (губернатор ХМАО. — Прим. ред.), — отшутился Александр.

Многие выразили сожаление, когда узнали, что Старжинский не будет баллотироваться на второй срок. При этом пожелали молодому политику всяческих успехов. Мы поинтересовались у людей мнением о работе Александра.

— Конечно, мы жалеем. Такого главы, как Александр, у нас не было за всю мою сознательную жизнь. Добивался всего для нашей Половинки. Если вдруг он надумает вернуться, я первая проголосую за него, — рассказала жительница Половинки Марина Новикова.

— Кондинский район — самый нищий в округе, работы в районе нет, районные чиновники уничтожают любого, кто скажет о реальном положении дел, а Александр как мог боролся с этим беспределом, — поделился Виктор Сороченко.

— Я живу в Урае. Половинка находится в 27 км от нас. О Старжинском узнал, когда построили дорогу с асфальтовым покрытием, — говорит Владимир Ломовцев.

Старжинский с губернатором ХМАО Натальей Комаровой

Старжинский с губернатором ХМАО Натальей Комаровой

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Сам же Александр говорит, что нужно двигаться дальше. Всё, что мог сделать в родном поселке, он сделал. Впереди новые цели и задачи.

— Я не останавливаюсь на достигнутом. Продолжаю развиваться и учиться новому! Мне поступило несколько предложений по работе, окончательное решение пока не принято. Как только появится конкретика, я обо всём расскажу, всем поделюсь, — сообщил он.

В ноябре Александр рассказал, что из Половинки он, вероятнее всего, уедет, а вот Югру покидать не собирается. Недавно экс-мэр отправился в зону СВО. Об этом рассказали жители Половинки. Корреспондент 86.RU неоднократно писала ему, чтобы поговорить, но Старжинский сказал, что сейчас не может давать интервью и на это есть свои причины.

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