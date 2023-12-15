Самый молодой мэр России без своей Половинки. Как чиновник влюбил в себя поселок и... оставил его

В сентябре 2023 года Александр Старжинский не стал баллотироваться на новый срок, уступив кресло своему заместителю, а недавно выставил на продажу земельный участок и дом и сообщил, что собирается покинуть свою Половинку. У сельчан эта новость вызвала сожаление. Многие мечтают, чтобы Александр вернулся на свой пост.

О том, как Старжинский влюбил в себя Половинку и почему решил ее оставить, читайте в материале нашей коллеги из 86.RU Анастасии Шевяковой.



Моя Половинка

Александр Старжинский местный, вырос в Половинке — сельском поселении, расположенном на полпути между югорскими деревнями Тап и Учинья, отсюда и такое необычное название. В школе, по его собственному признанию, был хулиганом. Частенько с братом-близнецом Евгением они получали замечания за плохое поведение. Одевались одинаково, поэтому их путали. Придумывали игры, в которые сами и играли, везде и всюду были вместе.