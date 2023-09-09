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Выборы губернатора НСО — 2023

Больше 300 тысяч человек проголосовало на выборах губернатора Новосибирской области

Выборы проходят в три дня

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Выборы проходят в три дня с 8 по 10 сентября

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В Новосибирской области по состоянию на 15:00 9 сентября явка на выборах составила 15,17%. Об этом сообщил новосибирский облизбирком.

Выборы начались вчера, 8 сентября, в 8 утра. На данный момент в голосовании приняли участие 316 901 избиратель. Это без учета дистанционного голосования. В регионе сегодня открылись 1 804 постоянных избирательных участка на выборах Губернатора Новосибирской области, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения)

В Новосибирском облизбиркоме назвали районы с самой высокой и низкой явкой на выборах губернатора. Явка по Новосибирску в первый день составила 5,43% (проголосовали 63 417 избирателей).

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