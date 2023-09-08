Лишить гражданства уклонистов, добавить выходных, разрешить работать в декрете: что придумала Госдума за каникулы

Работать и получать пособие по уходу за ребенком

Идея разрешить совмещать работу и отпуск по уходу за ребенком без утраты пособия прозвучала еще в июне из уст президента. Законопроект подготовлен на основании поручений, которые Владимир Путин дал по итогам ПМЭФ.



Сейчас право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется лишь в случае, если тот, кто в этом отпуске находится (обычно это мама), работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. Законопроект предлагает изменить эту норму так, чтобы пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохранялось даже при выходе на работу.

