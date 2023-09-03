В Белгородской области — смертельный обстрел, на Крымском мосту — попытка атаки: новости СВО за 2 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 сентября.
Новые иноагенты
В список иноагентов внесли комика Руслана Белого* и лауреата Нобелевской премии, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова*.
Также список пополнили:
- экономист Константин Сонин*;
- журналистка Оксана Баршева* (псевдоним — Ксения Ларина);
- историк Майрбек Вачагаев*;
- политик Максим Резник*;
- писатель Олег Радзинский*;
- помощник депутата калужского Заксобрания Евгений Карпов*;
- журналист Денис Катаев*;
- движение «Новая Тыва»*.
Атаки по Крымскому мосту
Ночью по Крымскому мосту попытались ударить тремя морскими беспилотниками — катерами без экипажа. По информации Минобороны, все они были уничтожены. На мосту временно перекрывали движение.
Атаку официально назвали «попыткой нанесения террористического удара».
Другие атаки
Ночью над территорией Белгородской области перехватили два беспилотника. Об этом сообщило Минобороны. Позднее, по информации ведомства, уничтожили и третий БПЛА самолетного типа.
Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал об атаках по нескольким белгородским селам. С помощью дронов ВСУ дважды атаковали село Долгое: там взрывной волной повреждены часть дома и автомобиль. Другой поселок, Уразово, попал под обстрел. Там снаряд попал в частный дом. Погиб мужчина, еще двое жителей тяжело ранены.
— Друг погибшего парня в момент обстрела находился дома за компьютером. Просто каким-то чудом его спасли стоящие на подоконнике две большие колонки. У парня множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Врачи обработали раны и отпустили его домой на амбулаторное лечение, — рассказал Гладков в телеграм-канале.
В Брянской области под обстрел попали село Курковичи, поселки Климово и Белая Березка. По информации губернатора Александра Богомаза, повреждены несколько домов.
В Курской области обстреляны поселок Теткино и деревня Успеновка. В последней взрывной волной ранило женщину. Об этом сообщил губернатор роман Старовойт.
Дело Ахеджаковой
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МВД России начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Ей грозит дело по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом стало выступление актрисы в Бремене: там ее увидели на сцене с украинским флагом.
* Признан в РФ иностранным агентом.