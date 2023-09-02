В список иноагентов внесли комика Руслана Белого и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова

1 сентября Минюст РФ обновил список иноагентов. В него вошли комик Руслан Белый*, а также главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов*.
На сайте Минюста сказано, что Белый* «...выступал против специальной военной операции на Украине. Осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации». Объяснение дали и новому статусу Муратова*.
— Д. А. Муратов* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации, — пишет ведомство.
Журналисты MSK1.RU связались с Муратовым*.
— Ну а что мне комментировать? Обращайтесь, пожалуйста, к Минюсту, — ответил тот в ответ на вопрос о включении в список иноагентов.
Также список пополнили:
- экономист Константин Сонин*;
- журналистка Оксана Баршева* (псевдоним — Ксения Ларина);
- историк Майрбек Вачагаев*;
- политик Максим Резник*;
- писатель Олег Радзинский*;
- помощник депутата калужского Заксобрания Евгений Карпов*;
- журналист Денис Катаев*;
- движение «Новая Тыва»*.
* Признан в РФ иностранным агентом.