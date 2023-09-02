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В список иноагентов внесли комика Руслана Белого и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова

Также в реестр попали журналисты, экономист и историк

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Комик публично осуждал СВО

Комик публично осуждал СВО

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Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ДМИТРИЕМ АНДРЕЕВИЧЕМ МУРАТОВЫМ либо касается деятельности иностранного агента ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА МУРАТОВА.

1 сентября Минюст РФ обновил список иноагентов. В него вошли комик Руслан Белый*, а также главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов*.

На сайте Минюста сказано, что Белый* «...выступал против специальной военной операции на Украине. Осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации». Объяснение дали и новому статусу Муратова*.

— Д. А. Муратов* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации, — пишет ведомство.

Журналисты MSK1.RU связались с Муратовым*.

— Ну а что мне комментировать? Обращайтесь, пожалуйста, к Минюсту, — ответил тот в ответ на вопрос о включении в список иноагентов.

Также список пополнили:

  • экономист Константин Сонин*;
  • журналистка Оксана Баршева* (псевдоним — Ксения Ларина);
  • историк Майрбек Вачагаев*;
  • политик Максим Резник*;
  • писатель Олег Радзинский*;
  • помощник депутата калужского Заксобрания Евгений Карпов*;
  • журналист Денис Катаев*;
  • движение «Новая Тыва»*.

* Признан в РФ иностранным агентом.

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