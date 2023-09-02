В список иноагентов внесли комика Руслана Белого и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова

Журналисты MSK1.RU связались с Муратовым*.

— Ну а что мне комментировать? Обращайтесь, пожалуйста, к Минюсту, — ответил тот в ответ на вопрос о включении в список иноагентов.

Также список пополнили:

экономист Константин Сонин*;

журналистка Оксана Баршева* (псевдоним — Ксения Ларина);



историк Майрбек Вачагаев*;

политик Максим Резник*;

писатель Олег Радзинский*;

помощник депутата калужского Заксобрания Евгений Карпов*;

журналист Денис Катаев*;

движение «Новая Тыва»*.



* Признан в РФ иностранным агентом.