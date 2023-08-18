freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 93.75
eur 102.18
СрочноВ Новосибирске нашли пропавшего подростка
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным перед началом СВО

По словам президента Белоруссии, он не знал о планах президента России

53

Лукашенко разговаривал с Путиным за день до начала СВО

Поделиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью на канале «Беларусь 1» подробно рассказал украинской журналистке Диане Панченко о специальной военной операции. В частности, глава Белоруссии ответил на вопрос о том, знал ли он о планах России начать СВО. По словам Лукашенко, до начала спецоперации он не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможность такого развития событий. Тем не менее глава России за несколько дней до 24 февраля 2022 года озвучил Лукашенко одну просьбу.

— Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась, — рассказал президент Белоруссии. — Он мне дословно сказал: «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники… <...> Ты прикрой меня, пожалуйста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Пул Первого / t.me

Также Александр Лукашенко напомнил о том, что в первые дни после начала СВО выступил с заявлением — Белоруссия не ввязывается в этот конфликт, потому что Россия «сама может справиться с кем угодно».

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— Но стрелять русским в спину мы не позволим. Помните эту фразу? Это было связано с просьбой Путина: «Ты прикрой меня, пожалуйста». Он опасался, скорее всего, удара в спину с Запада, — уверен Лукашенко.

Во время интервью президент Белоруссии рассказал о том, можно ли было избежать конфликта на Украине и какой из сторон сейчас больше всего нужны переговоры.

По теме

Спецоперация на УкраинеРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинНачало СВО
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter