Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным перед началом СВО

— Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась, — рассказал президент Белоруссии. — Он мне дословно сказал: «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники… <...> Ты прикрой меня, пожалуйста.

