Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным перед началом СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью на канале «Беларусь 1» подробно рассказал украинской журналистке Диане Панченко о специальной военной операции. В частности, глава Белоруссии ответил на вопрос о том, знал ли он о планах России начать СВО. По словам Лукашенко, до начала спецоперации он не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможность такого развития событий. Тем не менее глава России за несколько дней до 24 февраля 2022 года озвучил Лукашенко одну просьбу.
— Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась, — рассказал президент Белоруссии. — Он мне дословно сказал: «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники… <...> Ты прикрой меня, пожалуйста.
Также Александр Лукашенко напомнил о том, что в первые дни после начала СВО выступил с заявлением — Белоруссия не ввязывается в этот конфликт, потому что Россия «сама может справиться с кем угодно».
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— Но стрелять русским в спину мы не позволим. Помните эту фразу? Это было связано с просьбой Путина: «Ты прикрой меня, пожалуйста». Он опасался, скорее всего, удара в спину с Запада, — уверен Лукашенко.
Во время интервью президент Белоруссии рассказал о том, можно ли было избежать конфликта на Украине и какой из сторон сейчас больше всего нужны переговоры.