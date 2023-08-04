Навальному дали еще 19 лет колонии за экстремизм

Ранее в ходе выездного заседания Мосгорсуда в колонии во Владимирской области, где оппозиционер отбывает 9-летний срок по делу о мошенничестве и неуважении к суду, прокурор потребовал приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима. О том, что ему предъявили обвинение в «создании экстремистской группы», Навальный рассказывал в конце мая 2022 года, заявляя, что ему грозит еще 15 лет колонии. 19 июня 2023 года в ИК-6 во Владимирской области прошло первое выездное заседание Мосгорсуда по новому уголовному делу против политика.