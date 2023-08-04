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Навальному дали еще 19 лет колонии за экстремизм

Политик уже отбывает срок по делу «Ив Роше»

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Оппозиционер находится в колонии со 2 февраля 2021 года

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Политика Алексея Навального (в 2022 году включен в список террористов и экстремистов) приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Ранее в ходе выездного заседания Мосгорсуда в колонии во Владимирской области, где оппозиционер отбывает 9-летний срок по делу о мошенничестве и неуважении к суду, прокурор потребовал приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима. О том, что ему предъявили обвинение в «создании экстремистской группы», Навальный рассказывал в конце мая 2022 года, заявляя, что ему грозит еще 15 лет колонии. 19 июня 2023 года в ИК-6 во Владимирской области прошло первое выездное заседание Мосгорсуда по новому уголовному делу против политика.

Алексея Навального задержали в январе 2021 года по делу «Ив Роше». Будучи условно осужденным, он отправился на лечение в Германию. За это в России его объявили в розыск за нарушение условий отбывания наказания. Затем московский суд заменил условный срок оппозиционера на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В апреле этого года Навальный заявил, что в отношении его выделено новое дело по статье о терроризме. Он предположил, что по этому делу ему грозит пожизненное заключение.

Мы подробно рассказывали о том, за что судят политика последние 12 лет.

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Алексей НавальныйСудПриговорЭкстремизм
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