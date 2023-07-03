Два бывших силовика получили высокие должности в полпредстве СФО — что о них известно

В Сибирском федеральном округе назначили заместителя и помощника полномочного представителя президента РФ. Об этом сообщается на сайте полпредства СФО.
Заместителем полномочного представителя стал Дмитрий Колозин. Он будет курировать деятельность департамента по вопросам внутренней политики и департамента по реализации общественных проектов.
Как рассказали в полпредстве, Дмитрий Козолин родился 31 марта 1975 года в Саратове. В 1996 году окончил Саратовскую высшую школу МВД РФ и начал работать в правоохранительных органах Калужской области и города Севастополя. До 2016 года Дмитрий работал на разных оперативных и руководящих должностях. Имеет звание генерал-майор полиции в отставке.
С 2016 по 2018 год Дмитрий был главным федеральным инспектором по Забайкальскому краю. А с 2018 до 2023 года — главным федеральным инспектором по Республике Алтай. С января 2023 года был помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
На должность помощника полномочного представителя президента назначили Михаила Зверева. Он родился 21 мая 1988 года в Подольске Московской области. Михаил Зверев окончил Академию ФСБ РФ по специальности «специалист по защите информации». С 2011 по 2018 года работал на различных должностях в ФСБ, а с ноября 2018 года работал в Администрации Президента РФ.
Действующего полпреда в СФО назначили в октябре 2021 года, им стал Анатолий Серышев.