В Новосибирск приехал полномочный представитель Сибири Анатолий Серышев

В Новосибирск прибыл полномочный представитель Сибири Анатолий Серышев
Утром 21 октября в Новосибирск прибыл полномочный представитель Сибири Анатолий Серышев. Его встречали в аэропорту Толмачево.
Как сообщили в пресс-центре полномочного представителя СФО, сегодня Анатолий Серышев уже провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области. У него также запланировано несколько рабочих встреч на день.
Вечером 12 октября стало известно, что президент определился с новым полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Место пустовало полгода, и горожане начали сомневаться в необходимости такого человека. Новым полпредом стал Анатолий Серышев. У него интересная биография: с конца