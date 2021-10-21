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В Новосибирск приехал полномочный представитель Сибири Анатолий Серышев

Полпред уже провел рабочую встречу с губернатором области

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Анатолий Серышев родом из Иркутской области, но последние годы жил и работал в Москве

Анатолий Серышев родом из Иркутской области, но последние годы жил и работал в Москве

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В Новосибирск прибыл полномочный представитель Сибири Анатолий Серышев

Утром 21 октября в Новосибирск прибыл полномочный представитель Сибири Анатолий Серышев. Его встречали в аэропорту Толмачево.

Как сообщили в пресс-центре полномочного представителя СФО, сегодня Анатолий Серышев уже провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области. У него также запланировано несколько рабочих встреч на день.

Вечером 12 октября стало известно, что президент определился с новым полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Место пустовало полгода, и горожане начали сомневаться в необходимости такого человека. Новым полпредом стал Анатолий Серышев. У него интересная биография: с конца 80-х он работал в КГБ, затем в ФСБ, возглавлял службу безопасности в Карелии — там его связывали с несколькими политически окрашенными делами. Сразу после этого стал стремительно продвигаться по карьерной лестнице и дослужился до помощника президента. Теперь он будет работать в Новосибирске.

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Новосибирскполитикаполпред
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