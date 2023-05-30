Андрей Травников перевел зарплату за апрель на помощь бойцам СВО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перечислил свою месячную зарплату на помощь бойцам, которые участвуют в специальной военной операции.
Накануне, 29 мая, во время оперативного совещания заместитель губернатора Сергей Сёмка предложил чиновникам перевести свою зарплату за день на помощь СВО. Инициативу поддержал губернатор.
— Доходы у всех разные, но думаю, что руководители могут себе позволить перечислить сумму большую, чем дневной заработок. Некоторые руководители, я думаю, легко смогут перечислить и месячную зарплату. Поэтому, коллеги, просьба поддержать инициативу, — сказал Андрей Травников.
НГС обратился за комментарием в департамент информационной политики правительства региона, чтобы выяснить, переведет ли сам губернатор деньги на помощь СВО.
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— Андрей Александрович перечислил свою зарплату за апрель 2023 года в полном объеме для оказания поддержки бойцов, принимающих участие в СВО, — ответил НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
В 2022 году Андрей Травников задекларировал свой доход за 2021 год. Сумма составила 5,1 миллиона рублей.