«Легко смогут перечислить месячную зарплату»: новосибирским чиновникам предложили отправить деньги на помощь СВО

29 мая об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Семка на оперативном совещании:

— Напоминаю, что в прошлом году, по инициативе руководителей предприятий, мы провели акцию перечисления однодневного заработка на счет фонда «Интеграция». Нам удалось в кратчайшие сроки решить вопросы продолжения жизнедеятельности в Беловодском районе, причем это было до оформления бюджетных обязательств. Это мы продолжили работу по летнему оздоровительному отдыху детей и оказанию другой гуманитарной помощи. В прошлом году мы благодаря этой акции собрали порядка 35 миллионов рублей. Это, прежде всего, муниципалитеты, органы государственной власти. Я предлагаю поддержать эти два мероприятия. И продолжить работу по поддержке акции перечисления однодневного заработка, а также поддержать инициативу по приобретению специальной техники для нужд проведения специальной военной операции.

