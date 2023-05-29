«Легко смогут перечислить месячную зарплату»: новосибирским чиновникам предложили отправить деньги на помощь СВО

Власти Новосибирской области предложили чиновникам отправить часть своей зарплаты на помощь участникам специальной военной операции. В прошлом году на такой акции удалось собрать около 35 миллионов рублей.
29 мая об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Семка на оперативном совещании:
— Напоминаю, что в прошлом году, по инициативе руководителей предприятий, мы провели акцию перечисления однодневного заработка на счет фонда «Интеграция». Нам удалось в кратчайшие сроки решить вопросы продолжения жизнедеятельности в Беловодском районе, причем это было до оформления бюджетных обязательств. Это мы продолжили работу по летнему оздоровительному отдыху детей и оказанию другой гуманитарной помощи. В прошлом году мы благодаря этой акции собрали порядка 35 миллионов рублей. Это, прежде всего, муниципалитеты, органы государственной власти. Я предлагаю поддержать эти два мероприятия. И продолжить работу по поддержке акции перечисления однодневного заработка, а также поддержать инициативу по приобретению специальной техники для нужд проведения специальной военной операции.
Губернатор Андрей Травников поблагодарил коллег за инициативу. Он отметил, что вопросы снабжения отлажены на уровне Министерства обороны России, а помощь Беловодскому району выделяют из бюджета. При этом глава региона отметил, что «сбор средств — важное дело», и поддержал инициативу.
— Доходы у всех разные, но думаю, что руководители могут себе позволить перечислить сумму большую, чем дневной заработок. Некоторые руководители, я думаю, что легко смогут перечислить и месячную зарплату. Поэтому, коллеги, просьба поддержать инициативу, — сказал губернатор на оперативном совещании.
Также во время совещания стало известно, что государственные предприятия сами собирают средства на помощь СВО. Например, в этом году Госжилинспекция приобрела два антидроновых ружья, одно из которых передали НВВКУ, а второе отправят в войска. «Территориальное управление автомобильных дорог» собрало больше 1 миллиона рублей. На эти деньги купили автомобиль, беспилотник, тепловизоры, солнечные батареи.
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Ранее в правительстве Новосибирской области сообщили, что реабилитационным сертификатом для участников СВО смогут воспользоваться служащие из ЧВК. По сертификату предоставляется комплекс реабилитационных услуг.