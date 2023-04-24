Участники ЧВК получат реабилитационный сертификат в Новосибирской области

В Новосибирской области реабилитационным сертификатом для участников СВО смогут воспользоваться служащие из ЧВК. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
Как ранее сообщили в официальном telegram-канале правительства Новосибирской области, реабилитационный сертификат для участников СВО, получивших ранение, разработали в рамках губернаторского проекта.
По сертификату предоставляется комплекс реабилитационных услуг, направленных на укрепление здоровья, улучшение психоэмоционального состояния, восстановление социального статуса, а также достижения материальной независимости. Также по нему предусмотрен курс реабилитации на базе санатория или реабилитационного центра.
— Сегодня достаточно высокая востребованность и интерес к реабилитационному сертификату по тем услугам, которые мы предоставляем. Учитывая высокий спрос, исходя из принципа социальной справедливости, руководством региона принято решение расширить действие сертификата, в том числе на участников СВО, которые воевали в составе ЧВК. Важный момент — реабилитационный сертификат войдет в базовый пакет региональных мер поддержки участников СВО, — рассказал заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
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