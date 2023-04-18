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Спецоперация на Украине

В Новосибирской области ввели новую единовременную выплату в 100 тысяч — кто ее получит

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников

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Вместе с федеральными средствами общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта составит 295 тысяч рублей

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Все жители Новосибирской области, которые заключили контракт на военную службу с 1 марта 2023 года, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор НСО Андрей Травников в своем официальном Telegram-канале.

— Граждане, заключившие контракт в период начиная с 1 марта 2023 года на срок от года и более, получат единовременную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей, также как ранее ее получали мобилизованные. Вместе с федеральными средствами общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта составит 295 тысяч рублей, — объяснил Андрей Травников.

Такие меры решили принять из-за федерального решения о единовременной выплате.

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