Служить по контракту разрешили сразу после школы. Что нужно знать призывникам?

14 апреля Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой нашумевший законопроект, который активно обсуждался еще до официального появления документа: изменения в правила воинского учета. Самыми обсуждаемыми переменами на прошлой неделе стали электронные повестки, которые будут приходить на «Госуслуги», и создание реестра военнообязанных — мы подробно рассказывали об этих нововведениях. Однако есть и другие изменения, которые остались в тени электронных повесток: разрешение заключать контракт сразу после школы — без обязательного прохождения трех месяцев срочной службы.
Информация о том, что Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, позволяющие принимать юношей, окончивших школу, на контрактную военную службу без обязательного прохождения трехмесячной срочной службы, впервые появилась в июне 2022 года. Тогда глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем телеграм-канале заявила, что в повестке этих поправок нет и в обозримом будущем не ожидается. С тех пор публично это больше не обсуждалось.
Согласно действующему законодательству, свой первый контракт военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут заключить не раньше чем через три месяца в армии. Исключение делают для тех, у кого есть высшее образование: они могут идти на контракт сразу как призовутся на срочную службу. Принятый Госдумой законопроект снимает это ограничение.
— Остается только возрастной порог в 18 лет. Соответственно, если вам 18 лет и вы идете в армию, не имея при этом легальных отсрочек или отказываясь от них, вы вправе сразу заключить контракт, — говорит юрист Евгений Крылов.
Служба по контракту отличается от срочной. Например, в отличие от солдат срочной службы, контрактники получают денежное довольствие и связаны обязательствами, которые установлены не только законом, но и, собственно, контрактом. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее говорил, что срочников нового призыва не будут отправлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а вот контрактники там служат.
Заключать контракт или нет, решает сам военнослужащий. Периодически появляется информация, что на молодых людей, проходящих срочную службу, оказывают давление, чтобы они подписали контракт. Например, осенью 2022 года об этом сообщали матери срочников, служащих в одной из военных частей Забайкалья. Женщины утверждали, что их сыновей спустя два месяца службы принуждают подписать контракт или написать рапорт о желании подписать контракт в будущем (пресс-служба Восточного военного округа в ответе на запрос корреспондента «Чита.Ру» это опровергала).
— Контракт — в любом случае дело добровольное, — говорит юрист. — Вопрос давления — это очень абстрактный вопрос. Давление бывает разным. и многие банальное предложение заключить контракт расценивают как давление — это, конечно, не оно. Но если давление действительно имеет место или к вам применяют насилие, нужно жаловаться в военную прокуратуру.
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