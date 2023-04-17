Служить по контракту разрешили сразу после школы. Что нужно знать призывникам?

Информация о том, что Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, позволяющие принимать юношей, окончивших школу, на контрактную военную службу без обязательного прохождения трехмесячной срочной службы, впервые появилась в июне 2022 года. Тогда глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем телеграм-канале заявила, что в повестке этих поправок нет и в обозримом будущем не ожидается. С тех пор публично это больше не обсуждалось.



Согласно действующему законодательству, свой первый контракт военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут заключить не раньше чем через три месяца в армии. Исключение делают для тех, у кого есть высшее образование: они могут идти на контракт сразу как призовутся на срочную службу. Принятый Госдумой законопроект снимает это ограничение.

