Госдума приняла закон о пожизненном заключении за госизмену

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в третьем чтении приняли закон, усиливающий уголовную ответственность за госизмену, диверсии и террористическую деятельность, а также устанавливающий наказание за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов. Закон должны одобрить в Совете Федерации, а затем его подпишет президент РФ.
Закон вводит наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. В настоящее время за госизмену предусматривается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Наказание за теракты увеличивают до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет), а минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение теракта вырастет до семи лет (сейчас — пять лет). Минимальное наказание за пособничество терроризму увеличивается с 10 до 12 лет, а участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет).
Наказание за диверсии увеличивается до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет), а по статье «Акт международного терроризма» минимальный порог вырос до 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения (сейчас — от 10 лет).
Кроме того, закон вводит в Уголовный кодекс ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов. Это будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Также закон значительно ужесточает наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Согласно поправкам, наказание последует не только за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, но и за угрозу совершения такого преступления. Это будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет (сейчас от 2 до 6 лет).