Госдума приняла закон о пожизненном заключении за госизмену

Также закон значительно ужесточает наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Согласно поправкам, наказание последует не только за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, но и за угрозу совершения такого преступления. Это будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет (сейчас от 2 до 6 лет).