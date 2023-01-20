Со скамейки запасных: два экс-чиновника мэрии Новосибирска, пропавшие из политики, получили новые места — что это значит

На прошлой неделе в Новосибирске получили должности надолго пропавшие из политики Валерий Жарков и Анатолий Корнилов. Оба они работали в мэрии, когда главой города был Владимир Городецкий. НГС вспомнил биографии Жаркова и Корнилова и спросил у эксперта, могут ли что-то значить эти назначения.
Строитель мостов
Информация о том, что новым главой Городского центра организации дорожного движения стал бывший вице-мэр Валерий Жарков, появилась 12 января. Об этом сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.
При этом, по данным «Контур.Фокуса», исполняющей обязанности руководителя сейчас значится Ирина Денисова.
Валерий Жарков работал в системе городской власти с конца 1980-х годов. В 2005 году он стал начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2012–2014 годах был главой департамента транспорта и вице-мэром в администрации Владимира Городецкого.
Жарков курировал от мэрии строительство Бугринского моста через Обь, в том числе занимался расселением жителей. В зону моста попало более 300 частных домов, кроме того, из-за него закрыли пляж «Бугринская роща». Владельцы домов отказывались переезжать и даже устраивали голодовку. В итоге некоторые дома сносили по решению суда при участии приставов.
Когда город возглавил Анатолий Локоть, Валерий Жарков ушел из мэрии и занял должность директора по строительству в одной из структур группы компаний «Перлит» предпринимателя Коли Кулиджаняна.
«Тайга.инфо» со ссылкой на источники писала, что после прихода к власти Локтя Жаркова «пытались уволить несколько раз». Сделать это не позволяли «аппаратные возможности чиновника, который считался близким к бывшему первому вице-мэру Андрею Ксензову». Сам Ксензов позже возглавил городской метрополитен, но был уволен за «начисление надбавок к зарплате» без ведома мэра.
В 2017 году Жарков возглавил ГКУ «Мост» — учреждение, которое отвечает за стройку четвертого моста. Но в 2019 году был уволен без объяснения причин, когда его место занял бывший начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский. Алексеевского источники «Тайги.инфо» тоже связывают с Жарковым.
Опытный аппаратчик
Анатолий Корнилов родился 29 апреля 1953 года в городе Черепаново Новосибирской области, с 1977-го работал в структурах горисполкома и мэрии, в 98-м возглавил Центральный район, в мае 2004-го был назначен заместителем мэра. Чиновник курировал управление делами мэрии, департамент информационной политики, комитет по международному сотрудничеству и, самое главное, управление по организационному обеспечению деятельности мэра, в которое входят и помощники главы города.
«Тайга.инфо» называла Корнилова «одним из самых опытных аппаратчиков старой формации в администрации города».
В 2014 году, после того как Владимир Городецкий ушел из мэрии в облправительство,
Анатолий Корнилов после этого занимал руководящие должности в «РАТМ Холдинге» Эдуарда Тарана. В январе 2023 года его назначили генеральным директором стадиона «Спартак» — часть акций площадки принадлежит холдингу.
— Профессиональный управленец, — так охарактеризовали Анатолия Корнилова в пресс-службе «РАТМ Холдинга».
«РАТМ Холдинг» — это объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и других направлений. Генеральный директор — Эдуард Таран. Баланс на конец 2021 года —
В 2022 году появилась информация о возможной приватизации акций стадиона «Спартак». О такой возможности заявили в департаменте земельных и имущественных отношений, писал «Сибкрай». Продажа доли в стадионе упоминалась в презентации начальника департамента Георгия Жигульского. Из нее следовало, что доля в «Спартаке» в будущем может быть приватизирована.
Через несколько дней Анатолий Локоть опроверг эту информацию. Сейчас 44% акций стадиона «Спартак» принадлежит городу, остальное — «РАТМ Холдингу».
На решение задач будущего назначают людей из прошлого
И Валерий Жарков, и Анатолий Корнилов — представители административной номенклатуры, сформированной в нулевые, объясняет главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.
— У неблагодарной в целом работы чиновников на руководящих должностях есть «парашютная» составляющая: если избежал уголовных дел и громких скандалов, впоследствии сможешь трудоустроиться на более-менее значимый пост. Даже если придется подождать подходящей вакансии, «парашют» когда-нибудь да раскроется, — рассказывает Андрей Кузнецов.
При этом назначение Жаркова показало, как коротка скамейка запасных в мэрии: на решение задач будущего приходится назначать людей из прошлого, говорит эксперт.
— Корнилова позвали возглавить «Спартак» в период сложных переговоров о будущем стадиона между совладельцами — мэрией и холдингом РАТМ Эдуарда Тарана. У муниципалитета нет денег на достойное содержание арены, мириться с использованием территории «Спартака» под девелопмент не позволяют амбиции мэра и депутатов, — перечисляет Андрей Кузнецов. — У частного партнера иссякает терпение тянуть содержание объекта в одну каску. Несколько лет идет безуспешный поиск взаимно устраивающего решения. Корнилов оказался в центре этих событий, и поможет ли ему чиновничий опыт урегулировать разногласия собственников — скоро увидим.
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