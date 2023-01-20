Со скамейки запасных: два экс-чиновника мэрии Новосибирска, пропавшие из политики, получили новые места — что это значит

«Тайга.инфо» со ссылкой на источники писала, что после прихода к власти Локтя Жаркова «пытались уволить несколько раз». Сделать это не позволяли «аппаратные возможности чиновника, который считался близким к бывшему первому вице-мэру Андрею Ксензову». Сам Ксензов позже возглавил городской метрополитен, но был уволен за «начисление надбавок к зарплате» без ведома мэра.

В 2017 году Жарков возглавил ГКУ «Мост» — учреждение, которое отвечает за стройку четвертого моста. Но в 2019 году был уволен без объяснения причин, когда его место занял бывший начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский. Алексеевского источники «Тайги.инфо» тоже связывают с Жарковым.