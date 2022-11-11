Конец Содома? Президент России Владимир Путин подписал «указ о скрепах»
Рассказываем, что написано в документе и как это может повлиять на нашу жизнь
Владимир Путин подписал указ, который определяет основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. В нём обрисован образ правильного, с точки зрения государства, россиянина, обозначены враги и миссия.
Что это?
Это документ, написанный на основе стратегии государственной безопасности и Конституции. Грубо говоря, фильтр, через который законодатели и исполнительная власть должны смотреть на всё, что они делают (и прекращать делать, если что-то не вписывается в традиционные ценности).
О чём это?
Православный предприниматель Константин Малофеев озаглавил пост в честь подписания президентом указа словами «конец Содома». В Основах действительно упоминается, что семья — это союз мужчины и женщины, а все остальные союзы стране вредны. Но текст по смыслу куда более глобален: Россия противопоставляет себя Западу с его нынешними ценностями и намерена стать защитницей всех тех (стран, организаций, людей), кто тяготеет к ценностям традиционным. Буквально это написано так: «Формирование на международной арене образа Российского государства как хранителя и защитника традиционных, общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей».
В качестве угрозы в документе указаны террористы, экстремисты, отдельные СМИ и корпорации, США и прочие недружественные страны. От них, сказано в Основах, исходит деструктивная идеология. Распространение такой идеологии грозит саморазрушением общества, обесцениванием труда и исторической правды, ростом количества наркоманов и алкоголиков, стычками между представителями разных национальностей и религий, плохим отношением к военным и чиновникам.
Зачем это?
Защищая традиционные ценности, следует из документа, население осознает суть основного стратегического национального приоритета страны: ни много ни мало — сбережение народа России. Воспитание с учетом традиционных ценностей поможет развивать гармоничную личность, которая сможет создать полноценную семью, честно трудиться, быть патриотом, развивать культурное наследие и передать такие ценности следующему поколению.
«Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».
И как этого добиться?
Чтобы сохранить и укрепить традиционные ценности, а также избавиться от деструктивной идеологии, все реформы в сфере образования, культуры, науки и СМИ надо проводить «с учетом исторических традиций».
Государство должно поддерживать проекты, которые подразумевают укрепление традиционных ценностей. Отдельно прописано, что дать денег недостаточно — необходимо проследить, а на самом ли деле проект выполняет заявленное, и если да, то насколько это эффективно.
Научные, образовательные, культурные и просветительские организации, которые занимаются защитой исторической правды, сохранением исторической памяти и противодействием фальсификации истории, должны работать эффективней.
Правоохранительным органам тоже надо совершенствоваться в том, чтобы пресекать противоправные действия, которые навязывают российскому обществу деструктивную идеологию.
Религиозные организации, особенно православные, должны быть активно вовлечены в работу по сохранению и укреплению традиционных ценностей.
От деятелей культуры и ученых требуется создание кинолетописей, книг и методичек на тему пользы традиционных ценностей.
Русский язык должен быть защищен и поддержан как государствообразующий. Его литературные нормы должны соблюдаться, что ставит под запрет нецензурную лексику, а излишнему использованию иностранной надо сопротивляться.
Что-то конкретно для этого будут делать?
Разработают план мероприятий по реализации Основ и методические рекомендации, а также проведут исследование эффективности соответствующих программ и проектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Кто это написал и почему меня не спросили?
Спросили — проект был опубликован для общественного обсуждения в конце прошлого года. За его принятие проголосовали больше 100 тысяч человек, против были почти 80 тысяч. Президент подписал указ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению ценностей 9 ноября. Писали его в Минкульте, ответственным сотрудником назначили Ирину Синикову: она — заместитель начальника отдела проектной деятельности в министерстве, Интернет знает о ней как об ответственной за организацию конкурса на правительственную премию. Кроме Синиковой, за Основы отвечал господин Жаров из Роскультпроекта — Андрей Михайлович в этом подведомственном Минкультуры учреждении замещает директора. Самая медийная деятельность Роскультпроекта связана с движением #МЫВМЕСТЕ, которое зародилось с началом пандемии.
Реально ли это воплотить в жизнь?
Психологи сходятся во мнении, что ценностные ориентиры человека может поменять только пример сильной фигуры — допустим, представителей государственной власти или лидеров мнений.
— Ценности, да и в целом поведение человек, как правило, копирует со своих родителей. В данной ситуации «родительской фигурой» для общества можно назвать руководство страны. То есть в первую очередь в сознании россиянина должен поменяться моральный облик государственных органов, и только после этого они могут воспитывать что-то в других, — заявил психолог Евгений Идзиковский.
По его мнению, ценности нельзя изменить директивно путем пропаганды: «проповедь» сработает, только если моральный авторитет «проповедника» достаточно высок.
— Это не сработает по принципу: «Давайте мы вам покажем фильм». Ценности не прививаются через рассказ, — объяснил он.
Психолог Андрей Зберовский привел в пример такую ценность, как патриотизм. Он убежден, что российские чиновники в силах привить любовь к Родине.
— Если дети энного количества официальных лиц пойдут на фронт или же они сами не будут из страны уезжать — это можно считать конкретной расшифровкой слов о патриотизме и отличным примером. В этом плане общество очень чутко относится к двойным стандартам. Для обычного человека это ценности встанут не через слова, а через примеры референтных, значимых людей в государстве, в обществе, — согласился он.
Эксперты отметили, что необходимыми условиями для формирования новых моральных устоев являются время — как минимум несколько десятилетий и позитивное подкрепление: похвала или вознаграждение, поведение, которое необходимо государству.
Указ о традиционных ценностях историк-публицист Максим Кузахметов назвал прецедентом: подобных нормативных актов не издавалось за всю историю.
— Я не знаю таких прецедентов, чтобы даже какие-то диктаторы вводили специальные законы про духовные ценности, которые нужно специально проговаривать, — сказал Кузахметов. — В Советском Союзе тоже не было ничего подобного. Там был, конечно, «Моральный кодекс строителей коммунизма» — о том, что нужно быть честным, уважать старших, но и это был не закон, а декларация. В нём всё было сопряжено непосредственно с идеологией и более напоминало пионерскую клятву.