Конец Содома? Президент России Владимир Путин подписал «указ о скрепах»

Владимир Путин подписал указ, который определяет основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. В нём обрисован образ правильного, с точки зрения государства, россиянина, обозначены враги и миссия.



Что это?

Это документ, написанный на основе стратегии государственной безопасности и Конституции. Грубо говоря, фильтр, через который законодатели и исполнительная власть должны смотреть на всё, что они делают (и прекращать делать, если что-то не вписывается в традиционные ценности).

