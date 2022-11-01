Указ об окончании мобилизации — нужен или нет? Юристы говорят, что «есть две точки зрения на этот счет»

Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершена, но отметил, что не уверен в юридической необходимости специального указа об этом. «Даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена», — сказал он.



О результатах обсуждения 1 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: в Кремле пришли к выводу, что такой документ не нужен.

