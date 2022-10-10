Чем отличается сегодняшняя частичная мобилизация от прошлых: историк рассказал про мобилизации 1914 и 1941 годов
Как они были организованы — смотрите в коротком видео
Частичная мобилизация, которую 21 сентября объявил президент Владимир Путин, — беспрецедентное событие для современников, но хорошо знакомое истории России. В Первую мировую войну в стране также проводилась частичная мобилизация, в Великую Отечественную — полная. О том, как это происходило в прошлые разы и чем происходящее сейчас отличается от опыта прошлых лет, рассказал кандидат исторических наук, доцент Федор Дроздов.
— Тогда — частичная мобилизация по географическому принципу: «Мы будем воевать только против Австро-Венгрии, поэтому преимущественно мобилизация будет проводиться только на территориях, откуда удобно отправлять призывников как раз на этот участок. Сейчас мобилизация частичная проводится по всей стране. Нынешняя мобилизация, она не так, разумеется, тщательно подготовлена, как в 1941 и 1914 годах. Но там можно понять — там к большому конфликту с конкретным противником готовились годами. Тут это в определённой степени импровизация. Предполагаю, что ещё в феврале-марте подобный сценарий рассматривался как маловероятный, — говорит Федор Дроздов.
Ранее мы публиковали видео, в котором нижегородская мама рассказала о мобилизованном сыне, единственном кормильце семьи.