Европа сокращает спрос на газ: новости вокруг спецоперации за 9 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 9 августа.



Запрет на полеты на юг продлили

Росавиация в очередной раз продлила временный режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ. На этот раз до 17 августа. Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не работают с 24 февраля.