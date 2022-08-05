Учительнице из Пензы дали пять лет условно за фейки о Российской армии: новости вокруг военной операции за 4 августа

При этом Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault, поскольку «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания марки, включая торговлю запчастями. А вот бренды автозапчастей и расходных материалов Datsun, Castrol и Liqui Moly включены в перечень для параллельного импорта.

