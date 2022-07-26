МИД РФ предупреждает о возможной отмене шенгена для россиян: новости о санкциях и спецоперации за
26 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 26 июля.
Российские губернаторы попали под британские санкции
Великобритания расширила список антироссийских санкций, среди прочих в него включены министр юстиции России Константин Чуйченко, несколько десятков губернаторов, биатлонист и британский журналист.
В списке оказались биатлонист Антон Шипулин, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и многие другие.
Поперечного проверяют на дискредитацию российской армии
Видеоблогера и стендап-комика Данилу Поперечного проверяет полиция. Заявление на него поступило в ОВД по Ярославскому району Москвы, от кого — не уточняется. В заявлении указано, что Поперечный неоднократно негативно высказывался о российской спецоперации на Украине в своем профиле в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).
Поперечный записал сторис, в котором сказал, что даст только один комментарий по этому поводу.
— Я не дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации никоим образом и свято в это верю, — заявил комик, почеркнув, что находится в России.
МИД РФ: россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы
В российском министерстве иностранных дел допустили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы.
— Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, — рассказал в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД Иван Волынкин. — В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии.
Дипломат добавил, что Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам в связи с недружественными действиями Европы. При этом, по словам Волынкина, МИД РФ и Госдеп США продолжают контакты по визовым вопросам и нормализации работы диппредставительств.
Украину предлагают признать террористическим государством
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Партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о «террористических государствах». Как сообщает РИА Новости, документ предполагает, что с такими странами Россия будет разрывать дипломатические отношения и конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба, а поставляющие туда оружие страны признавать спонсорами терроризма. По информации издания, в прилагаемом к законопроекту перечне террористических государств указана только Украина. Ранее Украина признала Россию террористическим государством.