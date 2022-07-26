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Спецоперация на УкраинеОбзор

МИД РФ предупреждает о возможной отмене шенгена для россиян: новости о санкциях и спецоперации за 26 июля

Что произошло за последние сутки

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По данным МИД РФ, консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже отказываются выдавать визы россиянам

По данным МИД РФ, консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже отказываются выдавать визы россиянам

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 26 июля.

Российские губернаторы попали под британские санкции

Великобритания расширила список антироссийских санкций, среди прочих в него включены министр юстиции России Константин Чуйченко, несколько десятков губернаторов, биатлонист и британский журналист.

Лица, попавшие под новые санкции

Лица, попавшие под новые санкции

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В списке оказались биатлонист Антон Шипулин, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и многие другие.

Поперечного проверяют на дискредитацию российской армии

Видеоблогера и стендап-комика Данилу Поперечного проверяет полиция. Заявление на него поступило в ОВД по Ярославскому району Москвы, от кого — не уточняется. В заявлении указано, что Поперечный неоднократно негативно высказывался о российской спецоперации на Украине в своем профиле в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Поперечный записал сторис, в котором сказал, что даст только один комментарий по этому поводу.

— Я не дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации никоим образом и свято в это верю, — заявил комик, почеркнув, что находится в России.

МИД РФ: россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы

В российском министерстве иностранных дел допустили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы.

— Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, — рассказал в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД Иван Волынкин. — В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии.

Дипломат добавил, что Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам в связи с недружественными действиями Европы. При этом, по словам Волынкина, МИД РФ и Госдеп США продолжают контакты по визовым вопросам и нормализации работы диппредставительств.

Украину предлагают признать террористическим государством

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Партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о «террористических государствах». Как сообщает РИА Новости, документ предполагает, что с такими странами Россия будет разрывать дипломатические отношения и конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба, а поставляющие туда оружие страны признавать спонсорами терроризма. По информации издания, в прилагаемом к законопроекту перечне террористических государств указана только Украина. Ранее Украина признала Россию террористическим государством.

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