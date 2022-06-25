Режим высокой опасности на границе с Украиной снова продлили. Главные новости вокруг спецоперации за
25 июня
Рассказываем, что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги
Минторг США временно отозвал экспортные привилегии еще у четырех российских авиакомпаний. В Белгородской области тем временем снова продлили высокий уровень террористической опасности: на этот раз — до
Споры вокруг нового статуса Украины
МИД России выступил с рядом заявлений. Ключевое:
- предоставив Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, Евросоюз подтвердил свое стремление геополитически освоить СНГ и сдерживать Россию;
- будущее «единой Европы», ее идеалы демократии сейчас приносятся в жертву ее безудержной экспансии;
- агрессивное поведение Евросоюза грозит появлением новых глубоких линий раскола в Европе;
- Евросоюз доказывает, что экономического и созидательного в нем осталось крайне мало.
Владимир Зеленский тем временем призвал украинцев не обесценивать значение нового статуса. Он подчеркнул, что страна работала, чтобы заслужить его.
— Мы говорим: «Украине предоставили статус кандидата в ЕС». Давайте говорить: «Украина получила статус кандидата в ЕС». Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали? — сказал Зеленский. — Представьте, что мы покоряем Эверест и достигли предпоследней точки. В мгновение мы забыли и обесценили собственный успех.
Переговоры Путина и Лукашенко
Белорусский президент 25 июня прилетел в Санкт-Петербург. Он заявил, что для него жизненно важно обсудить с Путиным вопросы обороны, а запрет на транзит подсанкционных товаров в Калининград назвал «сродни объявлению войны».
Во время открытия переговоров Лукашенко рассказал, что самолеты НАТО, несущие ядерные заряды, проводят тренировочные полеты у границ Белоруссии. В ответ Путин заявил, что пока в связи с этим не следует предпринимать активных действий.
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— Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости, — цитирует ТАСС российского президента. — Но я с вами полностью согласен, что позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ мы обязаны.