Режим высокой опасности на границе с Украиной снова продлили. Главные новости вокруг спецоперации за 25 июня

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 25 июня .

Минторг США временно отозвал экспортные привилегии еще у четырех российских авиакомпаний. В Белгородской области тем временем снова продлили высокий уровень террористической опасности: на этот раз — до 9 июля . Остальные новости этого дня посвящены дипломатии.