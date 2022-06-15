«Что происходит с нашими в плену, непонятно». Правозащитница Ева Меркачёва — о пытках и смертной казни

— Среди тех, с кем вы общались в тюрьмах для пожизненно заключенных, были люди с опытом участия в боевых действиях?



— Да, было много людей, которые воевали в Чечне либо в Афганистане. Есть даже такой научный труд о преступниках, которые нарушали закон на фоне военной травмы. Это большая проблема, нужна система реабилитации. Если у ветерана нет крепкой семьи или он не может найти свое место в мирной жизни, то это потенциально опасный преступник с боевыми навыками.



Я разговаривала с одним человеком в колонии для пожизненно осужденных. Он воевал в Афганистане сначала за наших, потом за моджахедов. Он рассказывал, как после Афганистана просто шел по дороге и убивал людей, потому что ему хотелось проверить свою скорость и силу. Он говорит: «Я зашел, убил и пошел дальше — вижу, что все навыки сохранились». Это машина убийства.



— Россия и Украина обвиняют друг друга в применении пыток. Как эти обвинения расследовать при взаимном недоверии?



— Пытки в любых условиях — преступление. Для расследования такого существует комитет Красного Креста. Он создавался, чтобы в зоне боевых действий следить за соблюдением Женевской конвенции, направленной против пыток в первую очередь. Сейчас у нас потеряна коммуникация, ее надо восстановить, потому что надежда только на подобные международные организации. Плюс надо пускать наших правозащитников туда, их правозащитников сюда. Такой обмен людьми, которым доверяют и у которых чистая репутация, позволил бы установить объективную картину.

