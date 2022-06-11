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Спецоперация на Украине

Россия больше не будет исполнять решения ЕСПЧ. Главное вокруг спецоперации на Украине за 11 июня

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Глава Еврокомиссии не в первый раз прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии не в первый раз прибыла в Киев

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 11 июня.

Российская политика

Владимир Путин подписал ряд новых законов. Среди них:

  • закон об утверждении Корабельного устава ВМФ президентом России;
  • о полномочиях Минобороны в сфере оказания первой помощи при боевых действиях;
  • закон, позволяющий российским торговым сетям покупать площади ушедших из страны компаний;
  • законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека.

Минюст пополнил список иноагентов. В реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов попал Комитет против пыток.

Жителям Херсона и Мелитополя выдали первые российские паспорта.

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 18 июня.

Международная политика

Россия вышла из Всемирной туристской организации. Однако, как заявила глава Ростуризма, страна «остается на международной туристической арене» и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм.

Тем временем Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, посетила Киев. Целью визита было заявлено обсуждение с украинским президентом восстановления страны и ее евроинтеграции. В итоге политик написала, что «ценит усилия и решимость Украины в этом процессе». Нынешнюю ситуацию она назвала «огромным стресс-тестом».

— Такой же дух необходим для реформирования и модернизации страны. И Европа здесь, чтобы поддержать вас, — сказала фон дер Ляйен.

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Однако, по ее мнению, у Украины еще «остается работа». Как подчеркнула глава Еврокомиссии, стране необходимо усилить законы по борьбе с коррупцией и улучшить административную работу, чтобы обеспечить деятельность бизнеса.

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