Россия больше не будет исполнять решения ЕСПЧ. Главное вокруг спецоперации на Украине за 11 июня
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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 11 июня.
Российская политика
Владимир Путин подписал ряд новых законов. Среди них:
- закон об утверждении Корабельного устава ВМФ президентом России;
- о полномочиях Минобороны в сфере оказания первой помощи при боевых действиях;
- закон, позволяющий российским торговым сетям покупать площади ушедших из страны компаний;
- законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека.
Минюст пополнил список иноагентов. В реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов попал Комитет против пыток.
Жителям Херсона и Мелитополя выдали первые российские паспорта.
Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 18 июня.
Международная политика
Россия вышла из Всемирной туристской организации. Однако, как заявила глава Ростуризма, страна «остается на международной туристической арене» и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм.
Тем временем Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, посетила Киев. Целью визита было заявлено обсуждение с украинским президентом восстановления страны и ее евроинтеграции. В итоге политик написала, что «ценит усилия и решимость Украины в этом процессе». Нынешнюю ситуацию она назвала «огромным стресс-тестом».
— Такой же дух необходим для реформирования и модернизации страны. И Европа здесь, чтобы поддержать вас, — сказала фон дер Ляйен.
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Однако, по ее мнению, у Украины еще «остается работа». Как подчеркнула глава Еврокомиссии, стране необходимо усилить законы по борьбе с коррупцией и улучшить административную работу, чтобы обеспечить деятельность бизнеса.