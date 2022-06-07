Дмитрий Медведев заявил, что ненавидит их, но не уточнил кого
Зампред Совбеза РФ объяснил свои резкие высказывания
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему в последнее время стал резко высказываться. В своем официальном Telegram-канале он написал, что к нему стали часто обращаться с этим вопросом.
— Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли, — пишет заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Кого именно он считает ублюдками и выродками, экс-президент Российской Федерации не уточнил.
Можно предположить, что речь идет о представителях стран, которые вводят санкции против России. В последнее время он часто высказывался о санкциях. В конце мая Медведев писал, что авторы экономических санкций ненавидят русских, нужно это помнить и никогда не прощать. Еще раньше он заявлял, что подготовленный Италией план мирного урегулирования на Украине писали «политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками». А до этого, что мирный договор с для Зеленского — конец, либо от конкурентов, либо «от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями». Окружение президента Украины он называл шавками.
Новые санкции были введены рядом стран после начала спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ограничения коснулись ряда банков, чиновников, депутатов, политиков, некоторых российских компаний, Центробанка России. На днях Евросоюз принял шестой пакет санкций. В него вошли 65 человек и 18 юрлиц. Среди прочих под новые санкции Евросоюза попали гимнастка Алина Кабаева, жена и дети пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, сын ресторатора Евгения Пригожина, жена владельца «Северстали» Алексея Мордашова (накануне вся семья также попала под санкции США) и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.