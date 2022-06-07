Дмитрий Медведев заявил, что ненавидит их, но не уточнил кого

Кого именно он считает ублюдками и выродками, экс-президент Российской Федерации не уточнил.



Можно предположить, что речь идет о представителях стран, которые вводят санкции против России. В последнее время он часто высказывался о санкциях. В конце мая Медведев писал, что авторы экономических санкций ненавидят русских, нужно это помнить и никогда не прощать. Еще раньше он заявлял, что подготовленный Италией план мирного урегулирования на Украине писали «политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками». А до этого, что мирный договор с для Зеленского — конец, либо от конкурентов, либо «от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями». Окружение президента Украины он называл шавками.

