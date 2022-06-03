У кого круизная яхта за миллионы, а кто плывет на «Добрыне 400»? Изучаем, чем владеют депутаты в Новосибирске

Сергей Бондаренко («Единая Россия»), который совмещает депутатство с руководством МУП «Специализированная служба «Похоронный дом ИМИ», владеет катером-лодкой «Стрела-4». Ее стоимость варьируется от 500 тысяч рублей (за модели 1998 года выпуска) до 1,8 миллиона рублей.

У депутата-застройщика Алексея Джулая («Единая Россия», директор компании «Дискус Плюс», известной застройкой Плющихинского жилмассива) тоже есть моторная лодка — «Казанка 5М2», ее цена — примерно 200–300 тысяч рублей.



Водный транспорт посерьезнее, очевидно, предпочитает коммунист Андрей Любавский, которого можно назвать настоящим латифундистом. Но кроме большого количества земельных участков в его декларации нашлись сведения и о буксирно-разъездном теплоходе 112. Чего-то похожего на сайтах, посвященным катерам и лодкам, найти не удалось — то ли с названием теплохода напутали, то ли точное наименование модели просто решили не указывать.

