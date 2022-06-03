У кого круизная яхта за миллионы, а кто плывет на «Добрыне 400»? Изучаем, чем владеют депутаты в Новосибирске

Декларационная кампания уже прошла, а вот лето в Новосибирске только-только набирает обороты. Да, сезон купаний еще не открылся, но можно быть уверенным, что новосибирцы проведут особенно жаркие деньки у воды, как, кстати, и депутаты — тем более всё необходимое для качественного отдыха у них имеется. В этом мы убедились, заглянув в их декларации, где обнаружили моторные лодки, гидроциклы и различные интересные суда. НГС рассказывает, кто из народных избранников чем владеет.
Депутаты горсовета: респектабельная яхта и настоящий теплоход
Для начала стоит сделать оговорку: установить точную цену депутатских активов практически невозможно. Дело в том, что в декларациях не указывается год выпуска техники, что, конечно, существенно отражается на ценнике. И это еще полбеды — названия моделей водного транспорта написаны с ошибками, кое-где указаны не полностью, а в одном случае вместо названия марки вообще вдруг появился VIN-номер гидроцикла. А потому в материале мы будем приводить очень примерные цены — их, кстати, мы брали с сайта Drom.ru и Avito.ru.
Сергей Бондаренко («Единая Россия»), который совмещает депутатство с руководством МУП «Специализированная служба «Похоронный дом ИМИ», владеет катером-лодкой «Стрела-4». Ее стоимость варьируется от 500 тысяч рублей (за модели 1998 года выпуска) до 1,8 миллиона рублей.
У депутата-застройщика Алексея Джулая («Единая Россия», директор компании «Дискус Плюс», известной застройкой Плющихинского жилмассива) тоже есть моторная лодка — «Казанка 5М2», ее цена — примерно 200–300 тысяч рублей.
Водный транспорт посерьезнее, очевидно, предпочитает коммунист Андрей Любавский, которого можно назвать настоящим латифундистом. Но кроме большого количества земельных участков в его декларации нашлись сведения и о буксирно-разъездном теплоходе 112. Чего-то похожего на сайтах, посвященным катерам и лодкам, найти не удалось — то ли с названием теплохода напутали, то ли точное наименование модели просто решили не указывать.
Ещё одно необычное судно мы обнаружили у единоросса Евгения Крайнова, в его декларации значится «судно особой конструкции VOYAGER 450». Может быть, речь идет о жестко-корпусной надувной лодке Voyage V-AL 460 FB, стоимость которой составляет 200–300 тысяч рублей. Хотя, конечно, есть варианты и пошикарнее — например, яхта с капитанским мостиком Carver Voyager 450. Такие яхты чаще всего встречаются у берегов США, Испании и Италии (если судить по объявлениям об их продаже), но как знать, может быть, она пришвартована и где-то в районе Оби. Сколько стоит такое судно в рублях, довольно сложно установить, но на англоязычных сайтах его стоимость стартует с отметки в 200–300 тысяч долларов.
У зампреда Горсовета, депутата-единоросса Николая Тямина две единицы водного транспорта: ему принадлежит лодка ПВХ Nissamaran и катер Patriot Favorit 480. Если первый вариант сейчас можно приобрести с рук за 16–90 тысяч рублей, то «Патриот» обойдется в несколько раз дороже — в Новосибирске продается аналогичный катер 2008 года выпуска за 360 тысяч рублей.
Депутат-строитель Кирилл Покровский из партии «Единая Россия» (директор по развитию «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест», компания развивает микрорайон «Чистая слобода») владеет гидроциклом RXP — вероятно, речь идет о популярной линейке BRP Sea-Doo RXP. Стоимость таких плавсредств стартует от 650 тысяч рублей, верхняя планка — 3,45 миллиона. В Новосибирске удалось найти два предложения по продаже гидроциклов BRP Sea-Doo RXP — за 2,4 и 3 миллиона рублей.
А вот единоросс-строитель Дмитрий Червов (директор крупной строительной компании «Сибирь-Развитие») может похвастать настоящей моторной яхтой Meridian-368 производства США. Это вам уже не лодка ПВХ, а судно более респектабельного уровня — 11-метровая круизная яхта с двумя каютами, верхней и нижней палубой, с 4–8 спальными местами (в зависимости от года производства). На сайтах, посвященных судам и катерам, указывается, что максимальная скорость яхты Meridian-368 составляет 27 узлов. На крупнейшем англоязычном сайте по продаже яхт Yachtworld.com такое судно предлагают приобрести за 150–160 тысяч долларов. На русскоязычных сайтах нашлись предложения за 7,9–10 миллионов рублей.
Депутаты Заксобрания: много гидроциклов и катер выходного дня
Единоросс, зампред комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александр Калиниченко тоже любит отдыхать на воде — для этого у него есть моторное судно «Обь». Это достаточно бюджетный вариант (относительно другого водного транспорта в нашем обзоре), мы нашли на Avito несколько продающихся лодок «Обь» по цене от 70 тысяч рублей (за раритет
Самый богатый депутат не только Заксобрания, но и Новосибирской области вообще (2,9 миллиарда рублей дохода в 2021 году), единоросс Павел Кива задекларировал два гидроцикла, но вот парадокс: если марка первого понятна (SEA-DOO GTX S Limited 260), то во втором случае почему-то оказался указан VIN-номер. Впрочем, беглый поиск в Сети подтвердил: второй гидроцикл, судя по всему, такой же марки, что и первый. Стоимость гидроциклов SEA-DOO GTX S Limited 260 составляет 0,9–2 миллиона рублей.
Кстати, такой же гидроцикл оказался в гараже у 73-летнего единоросса, зампреда комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Виктора Кушнира.
Единоросс и строитель Иван Сидоренко (генеральный директор ООО «Энергомонтаж») тоже предпочитает гидроциклы. В своей декларации он указал Yamaha FX1800 — его стоимость составляет примерно 1,4–1,5 миллиона рублей, хотя есть варианты и подороже.
Его однопартиец Глеб Поповцев, которого подозревают в мошенничестве, но недавно выпустили из-под домашнего ареста, в своей декларации указал моторную лодку Grizzly-580 CR. Согласно информации с сайта производителя, это моторный катер длиной до 6 метров, который, как правило, приобретают как катер для рыбалки или как прогулочную лодку выходного дня. Цены на эту модель начинаются с 1,48 миллиона рублей.
У Николая Мочалина («Единая Россия») в лодочном гараже нашлись три единицы водного транспорта. Это две моторных ПВХ-лодки — «Кайман» (50–150 тысяч рублей) и «Скат» (70–90 тысяч рублей), а также 6-метровый катер Jeanneau Merry Fisher 625HB. Катер такой марки продают сейчас в Петрозаводске за 2,19 миллиона рублей.
Не отстает от своего коллеги депутат, зампред комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Илья Поляков. У него тоже три плавсредства: две ПВХ-лодки «Добрыня 400» (от 25 до 100 тысяч рублей) и NissaMaran 360 (в среднем 30 тысяч рублей без мотора), а также катер отечественного производства Volzhanka 46 Fish (от 599 тысяч рублей за лодку без двигателя).
Недавно мы рассказывали о депутатах Горсовета с самыми внушительными доходами.