Миллиарды рублей и дома в Германии: депутаты Заксобрания НСО отчитались о доходах — списки богачей и нищих

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области опубликовали декларации за 2021 год. Из выложенного отчета следует, что больше всех заработал единоросс Павел Кива — почти 2,9 миллиарда рублей, меньше всех — 78 тысяч рублей — депутат фракции «Новые люди» Сергей Левшенков.

Самые большие доходы

В декларации Павла Кивы есть пометка о том, что внушительный доход был получен от его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Также он является учредителем и директором нескольких компаний, занимающихся бумагой, архитектурой, арендой, спортивными объектами и организацией развлечений. В собственности единоросса указаны склад, два земельных участка, дом, снегоход, два снегоболотохода, квадроцикл, гидроцикл, погрузчик и автомобили «Лэнд-Ровер», «Рэндж-Ровер», ВАЗ 21093 и две «Тойоты-Камри». Годом ранее Кива декларировал вдвое меньшую сумму.