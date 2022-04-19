Миллиарды рублей и дома в Германии: депутаты Заксобрания НСО отчитались о доходах — списки богачей и нищих
Самый состоятельный депутат задекларировал почти 2,9 миллиарда рублей
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области опубликовали декларации за 2021 год. Из выложенного отчета следует, что больше всех заработал единоросс Павел Кива — почти 2,9 миллиарда рублей, меньше всех — 78 тысяч рублей — депутат фракции «Новые люди» Сергей Левшенков.
Самые большие доходы
В декларации Павла Кивы есть пометка о том, что внушительный доход был получен от его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Также он является учредителем и директором нескольких компаний, занимающихся бумагой, архитектурой, арендой, спортивными объектами и организацией развлечений. В собственности единоросса указаны склад, два земельных участка, дом, снегоход, два снегоболотохода, квадроцикл, гидроцикл, погрузчик и автомобили «Лэнд-Ровер», «Рэндж-Ровер», ВАЗ 21093 и две «Тойоты-Камри». Годом ранее Кива декларировал вдвое меньшую сумму.
Второе место в списке самых богатых депутатов с доходом в 132 миллиона рублей занял коммунист Николай Машкарин — гендиректор строительной компании АО «Астон.Стройтрест 43», учредитель управляющей компании «Фуд-Мастер» и ООО «Аксиома-Капитал» (консультации по вопросам финансового посредничества). В собственности Машкарин указал квартиру и три престижных автомобиля: Jaguar S-type, Range Rover и Porsche Macan Turbo.
В тройку лидеров попал и коммунист Сергей Кальченко с доходом в 97 миллионов рублей. В собственности у депутата более десятка нежилых помещений, четыре земельных участка, квартира и автомобиль «Рэндж-Ровер». Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», Кальченко в качестве индивидуального предпринимателя занимается операциями с недвижимостью в Новосибирске, владеет долей в ТК «Восток».
Самые маленькие доходы
Самую маленькую сумму в декларации указал член фракции «Новые люди» Сергей Левшенков — 78 тысяч рублей, он — гендиректор и владелец ООО ПК «Светлый город» (производство электрических ламп и светового оборудования), а также директор ООО «Лайт Сити Груп» (оптовая торговля осветительным оборудованием). В собственности у депутата квартира и автомобиль «Мердедес-Бенц Е200».
Второе место по доходам с конца — у единоросса Валентина Сичкарева с доходом в 206 тысяч рублей. Он — директор и соучредитель строительной компании ООО «Восток-Запад» и сельскохозяйственной фирмы ООО «Сельзозпрод», а также председатель СНТ «Серебряный лес». Кстати, 29 апреля будет рассмотрен вопрос о снятии мандата с Сичкарева, которого суд признал виновным в мошенничестве. Депутат задекларировал два дома в Германии, квартиру в России и двухсотый «Лэнд-Крузер».
Замыкает тройку аутсайдеров — председатель благотворительного фонда помощи детям «Любящее сердце», депутат от «Новых людей» Роман Мурзин с 294 тысячами рублей за 2021 год. В декларации он указал только квартиру в 70 квадратов.
Председатель Заксобрания
Единоросс Андрей Шимкив указал в доходах за 2021 год 15 миллионов рублей. В собственности у спикера — три жилых дома, квартира, 3 земельных участка и нежилое помещение.
Ранее полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев отчитался о доходах и имуществе по итогам прошлого года. За год он задекларировал 12,5 миллиона рублей, его супруга — 8,2 миллиона рублей.