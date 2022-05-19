Российский Google — всё, шестой пакет санкций ЕС не приняли. Главное о спецоперации на Украине за
18 мая
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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.
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Google покидает Россию
На этот раз уходит IT-гигант Google, он объявил о намерении инициировать банкротство своей российской «дочки». При этом сервисы для пользователей продолжат работать.
— Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России, — говорится в сообщении компании. — Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.
Доступными, как заверили в Google, останутся бесплатные сервисы, то есть поиск, видеохостинг YouTube, почта Gmail, карты, операционная система Android и магазин приложений Play.
Большинство сотрудников российского офиса Google покинули Россию, выехав в Дубай, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с работой компании. Издание уточняет, что другая часть сотрудников решила уволиться из Google и остаться в России.
Шестой пакет санкций Евросоюза не принят
Шестой пакет санкций ЕС в отношении России заблокирован, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
— Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса, — заявил Джентилони каналу Rai News 24.
Проект шестого пакета санкций ЕС включает эмбарго на российскую нефть, отключение от SWIFT еще трех российских банков, запрет на консалтинговые и PR-услуги для российских компаний. Против эмбарго на российскую нефть выступила Венгрия.
Ограничение полетов на юг продлено
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы стран передали генсеку Североатлантического альянса формальные письма, в которых их страны выражают заинтересованность во вступлении.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила в интервью «Известиям», что военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной видам вооружений, которые разместят в этих странах.
Однако, по сообщению издания Financial Times, Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. По данным источников, послы стран НАТО встретились, чтобы обсудить заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, однако Анкара не позволила начаться переговорам. Теперь этот этап рассмотрения заявок займет дольше одной-двух недель, на которые рассчитывали в НАТО.
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