Российский Google — всё, шестой пакет санкций ЕС не приняли. Главное о спецоперации на Украине за 18 мая

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.



Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 18 мая .

Google покидает Россию

На этот раз уходит IT-гигант Google, он объявил о намерении инициировать банкротство своей российской «дочки». При этом сервисы для пользователей продолжат работать.