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Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет в июле

Соответствующий указ подписал президент республики

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Анатолий Бибилов считает, что объединение с Россией для республики — стратегическая цель

Анатолий Бибилов считает, что объединение с Россией для республики — стратегическая цель

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Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет 17 июля. Соответствующий указ подписал Анатолий Бибилов, президент республики.

— Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции РЮО президент Анатолий Бибилов подписал сегодня Указ о назначении референдума Республики Южная Осетия, — сообщили в пресс-службе президента.

Вопрос, вынесенный на референдум, будет звучать как «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

Республика Южная Осетия считается признанной лишь несколькими государствами. Согласно Конституции Грузии, она входит в состав страны. В 2008 году Грузия пыталась решить конфликт силовым методом, однако в республику были введены российские войска, а после Россия признала независимость страны.

Напомним, о намерении Южной Осетии войти в состав России стало известно 30 марта. Тогда Бибилов назвал «объединение в рамках одного государства» главной «исторической, стратегической целью осетинского народа».

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