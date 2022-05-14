Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет в июле
Соответствующий указ подписал президент республики
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет 17 июля. Соответствующий указ подписал Анатолий Бибилов, президент республики.
— Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции РЮО президент Анатолий Бибилов подписал сегодня Указ о назначении референдума Республики Южная Осетия, — сообщили в пресс-службе президента.
Вопрос, вынесенный на референдум, будет звучать как «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».
Республика Южная Осетия считается признанной лишь несколькими государствами. Согласно Конституции Грузии, она входит в состав страны. В 2008 году Грузия пыталась решить конфликт силовым методом, однако в республику были введены российские войска, а после Россия признала независимость страны.
Напомним, о намерении Южной Осетии войти в состав России стало известно 30 марта. Тогда Бибилов назвал «объединение в рамках одного государства» главной «исторической, стратегической целью осетинского народа».