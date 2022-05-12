В Новосибирской области назначен новый глава налоговой службы

С 13 мая Федеральную налоговую службу (ФНС) по Новосибирской области возглавит Геннадий Морозов. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ведомства, уточнив, что до этого Морозов занимал должность руководителя УФНС России по Томской области.



— С 13 мая к исполнению обязанностей руководителя управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области приступает Геннадий Морозов, — сообщили в пресс-службе ведомства.



Морозов Геннадий Геннадьевич родился 19 ноября 1962 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. В 1998 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В налоговой системе — с ноября 1998 года. Работал юрисконсультом в налоговой инспекции по Кировскому району Томска, начальником отдела правового и кадрового обеспечения инспекции по Томскому району Томской области, заместителем начальника инспекции. В июле 2006 года возглавил ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области. С 2011 года по 2022 год занимал должность руководителя УФНС России по Томской области.