В Новосибирской области назначен новый глава налоговой службы
До этого Геннадий Морозов возглавлял ведомство в Томской области
С 13 мая Федеральную налоговую службу (ФНС) по Новосибирской области возглавит Геннадий Морозов. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ведомства, уточнив, что до этого Морозов занимал должность руководителя УФНС России по Томской области.
— С 13 мая к исполнению обязанностей руководителя управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области приступает Геннадий Морозов, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Морозов Геннадий Геннадьевич родился 19 ноября 1962 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. В 1998 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В налоговой системе — с ноября 1998 года. Работал юрисконсультом в налоговой инспекции по Кировскому району Томска, начальником отдела правового и кадрового обеспечения инспекции по Томскому району Томской области, заместителем начальника инспекции. В июле 2006 года возглавил ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области. С 2011 года по 2022 год занимал должность руководителя УФНС России по Томской области.
Источники НГС сообщили, что Алексей Легостаев, который занимал должность руководителя Управления ФНС по Новосибирской области в течение 10 лет, возглавит УФНС по Алтайскому краю.
Легостаев Алексей Викторович родился 26 августа 1970 года в городе Барнауле Алтайского края. С декабря 2003 года по июнь 2010 года возглавлял УФНС России по Алтайскому краю. С июня 2010 года по май 2012 года возглавлял УФНС России по Владимирской области. Руководителем УФНС России по Новосибирской области назначен с 14 мая 2012 года.
В феврале Госавтоинспекцию Новосибирской области возглавил Александр Бабенков. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Челябинской области.