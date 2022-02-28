Назначен новый глава ГИБДД Новосибирской области

Сегодня, 28 февраля, в Новосибирске представили нового руководителя Госавтоинспекции Новосибирской области Александра Бабенкова. На эту должность он был назначен 18 февраля.
Глава ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков отметил, что Бабенков имеет большой опыт работы в Госавтоинспекции. Также он выразил уверенность, что работа подразделений ГИБДД будет продолжена и усовершенствована.
В ближайшее время Бабенков проведет рабочее совещание с личным составом УГИБДД, встретится с руководителями правоохранительных структур и муниципальных образований региона.
Александр Владимирович Бабенков родился 30 июня 1981 года в Челябинской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году в ГИБДД Октябрьского района Челябинской области. С 2011 по 2016 годы проходил службу, в том числе на руководящих должностях, в ГИБДД Верхнеуфалейского отдела Челябинской области. В 2016 году назначен на должность начальника Отдела ГИБДД УМВД России по Магнитогорску Челябинской области. В декабре 2019 года назначен заместителем начальника Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Челябинской области. 18 февраля 2022 года (Приказ
Предыдущий глава ГИБДД Новосибирской области Андрей Маерчук скончался от коронавируса в возрасте 50 лет в конце апреля