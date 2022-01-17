17 января понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 75.77
eur 86.89
Тема дняКто будет новым начальником ГИБДД по НСО?
Все новости
Все новости

Нового главного автоинспектора Новосибирской области хотят назначить из челябинской ГИБДД

Сейчас ГИБДД по НСО управляет и. о. начальника, прежний глава умер в апреле

4 903
45Обсудить

Поделиться

Александр Бабенков (на фото слева) возглавит ГИБДД Новосибирской области. Эта должность вакантна с апреля 2021-го, обязанности главы временно исполнял Михаил Федоров (справа)

Александр Бабенков (на фото слева) возглавит ГИБДД Новосибирской области. Эта должность вакантна с апреля 2021-го, обязанности главы временно исполнял Михаил Федоров (справа)

Поделиться

Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Александр Бабенков переводится в Новосибирск, где возглавит областную ГИБДД. Информацию корреспонденту MGORSK.RU подтвердили в ГИБДД по Челябинской области, где Бабенков пока является заместителем начальника.

— Подан рапорт о данном сотруднике. Данный рапорт проходит согласование, — ответили MGORSK.RU в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

Полковнику полиции Александру Бабенкову 40 лет. В МВД служит с 2003 года. Руководил ГИБДД Троицка, Верхнего Уфалея, Магнитогорска. Заместителем начальника ГИБДД Челябинской области назначен в декабре 2019 года.

Предыдущий глава ГИБДД Новосибирской области Андрей Маерчук скончался от коронавируса в возрасте 50 лет в конце апреля 2021-го. С тех пор по настоящее время его обязанности исполняет его заместитель Михаил Федоров.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пока информацией о назначении нового начальника ГИБДД региона не располагают, но пообещали уточнить информацию.

В мае 2021 Михаил Федоров предложил приравнять электросамокаты к мопедам и велеть гражданам получать на них права, сообщало издание Seldon.news.

До Маерчука главным гаишником Новосибирской области был Сергей Штельмах, которого уволили приказом главы МВД РФ Владимиром Колокольцевым в конце октября 2018 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Причиной увольнения стали так называемые «непроверяйки» — удостоверения общественных помощников главы ГИБДД, которые помогали владельцам уйти от проверок и штрафов за нарушение ПДД. Одно из таких удостоверений было изъято у новосибирского депутата. Подробности — в материале НГС.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

кадровые назначениякадровые перестановкиГИБДД в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter