Нового главного автоинспектора Новосибирской области хотят назначить из челябинской ГИБДД

Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Александр Бабенков переводится в Новосибирск, где возглавит областную ГИБДД. Информацию корреспонденту MGORSK.RU подтвердили в ГИБДД по Челябинской области, где Бабенков пока является заместителем начальника.
— Подан рапорт о данном сотруднике. Данный рапорт проходит согласование, — ответили MGORSK.RU в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.
Полковнику полиции Александру Бабенкову 40 лет. В МВД служит с 2003 года. Руководил ГИБДД Троицка, Верхнего Уфалея, Магнитогорска. Заместителем начальника ГИБДД Челябинской области назначен в декабре 2019 года.
Предыдущий глава ГИБДД Новосибирской области Андрей Маерчук скончался от коронавируса в возрасте 50 лет в конце апреля 2021-го. С тех пор по настоящее время его обязанности исполняет его заместитель Михаил Федоров.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пока информацией о назначении нового начальника ГИБДД региона не располагают, но пообещали уточнить информацию.
В мае 2021 Михаил Федоров предложил приравнять электросамокаты к мопедам и велеть гражданам получать на них права, сообщало издание Seldon.news.
До Маерчука главным гаишником Новосибирской области был Сергей Штельмах, которого уволили приказом главы МВД РФ Владимиром Колокольцевым в конце октября 2018 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Причиной увольнения стали так называемые «непроверяйки» — удостоверения общественных помощников главы ГИБДД, которые помогали владельцам уйти от проверок и штрафов за нарушение ПДД. Одно из таких удостоверений было изъято у новосибирского депутата. Подробности — в материале НГС.