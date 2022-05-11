Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Политик скончался после продолжительной болезни
10 мая ушел из жизни после продолжительной болезни Леонид Кравчук, первый президент Украины. Известно, что в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце, после которой несколько месяцев находился в реанимации. Об этом сообщило агентство «Украинские новости».
Леониду Кравчуку было 89 лет.
Пост президента Кравчук занимал с 1991 по 1994 год. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем 8 декабря 1991 года он подписал соглашение о прекращении существования СССР. Также Леонид занимал почетный пост президента фонда «Перспективная Украина» и был кандидатом экономических наук.
Леонид Кравчук стал последним из подписавших Беловежские соглашения, ненадолго пережив первого президента Белоруссии Станислава Шушкевича. Последний скончался 3 мая 2022 года.