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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Политик скончался после продолжительной болезни

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Экс-президенту было 89 лет

Экс-президенту было 89 лет

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10 мая ушел из жизни после продолжительной болезни Леонид Кравчук, первый президент Украины. Известно, что в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце, после которой несколько месяцев находился в реанимации. Об этом сообщило агентство «Украинские новости».

Леониду Кравчуку было 89 лет.

Пост президента Кравчук занимал с 1991 по 1994 год. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем 8 декабря 1991 года он подписал соглашение о прекращении существования СССР. Также Леонид занимал почетный пост президента фонда «Перспективная Украина» и был кандидатом экономических наук.

Леонид Кравчук стал последним из подписавших Беловежские соглашения, ненадолго пережив первого президента Белоруссии Станислава Шушкевича. Последний скончался 3 мая 2022 года.

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