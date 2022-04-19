Больше 200 студентов, сотрудников и выпускников НГУ подписали петицию о конфликте на Украине

Больше двухсот человек, связанных с НГУ, подписали петицию против спецоперации на Украине — подписи поставили бывшие и нынешние сотрудники университета, а также студенты и выпускники.



Авторы петиции уточняют, что подписать ее могут только те, кто имеет отношение к НГУ. Степень публичности подписавшийся определяет на свое усмотрение. Люди, готовые заявить открыто о своей позиции, публикуют ссылку на петицию на своих страницах в социальных сетях.

— Верификация подписей выполняется вручную на основе открытых источников. Мы просим заполнять анкету полнее, чтобы подпись было проще верифицировать. Публично будет показано только то, что вы разрешите показывать (в минимальном варианте — ничего), — уточняют авторы обращения.