Больше 200 студентов, сотрудников и выпускников НГУ подписали петицию о конфликте на Украине
В университете ответили, что у людей могут быть разные политические взгляды
Больше двухсот человек, связанных с НГУ, подписали петицию против спецоперации на Украине — подписи поставили бывшие и нынешние сотрудники университета, а также студенты и выпускники.
Авторы петиции уточняют, что подписать ее могут только те, кто имеет отношение к НГУ. Степень публичности подписавшийся определяет на свое усмотрение. Люди, готовые заявить открыто о своей позиции, публикуют ссылку на петицию на своих страницах в социальных сетях.
— Верификация подписей выполняется вручную на основе открытых источников. Мы просим заполнять анкету полнее, чтобы подпись было проще верифицировать. Публично будет показано только то, что вы разрешите показывать (в минимальном варианте — ничего), — уточняют авторы обращения.
На 18 апреля в списке подписавшихся было 243 подписи, 205 из них — публичные. Редакция НГС в случайном порядке выбрала несколько открытых подписантов и проверила их соцсети — там действительно были ссылки на петицию. Реальность своих подписей НГС подтвердили два человека из списка: один из преподавателей университета и бывший выпускник.
В тексте обращения сказано, что «страница не имеет отношения ни к администрации НГУ, ни к "официальным" объединениям выпускников НГУ». Тем не менее в университете ответили на просьбу НГС дать комментарий по этому поводу.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Университет является научно-образовательной организацией, не исключающей возможность существования разных политических взглядов и не отрицающей право учащихся и сотрудников выражать свое мнение по тому или иному вопросу в легитимной форме, то есть с соблюдением российского законодательства, — сообщили в университете.